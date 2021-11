El Consell va modificar ahir el pressupost per justificar els 100.000 euros que finalment no ha destinat ni al Pacte per a la Reactivació ni tampoc a la contractació d’un tècnic que dissenyi les polítiques que preveia la Visió Aceb i que ha utilitzat per a d’altres partides, a diferència del què es va anunciar fa uns dies en el Consell d’Alcaldes-

Tot i aquest matís, algunes polítiques que s’han impulsat amb la modificació de pressupost van amb la línia del Pacte per a la Reactivació. De fet, el paquet de mesures que s’ha portat a terme amb els 100.000 euros s’ha anomenat Promoció Econòmica.

Aquesta confusió va causar un intens debat en un ple celebrat ahir en què el govern va tirar endavant amb molts obstacles la modificació dels comptes de 2021. La votació va acabar amb nous vots favorables de l’equip de govern -Junts, PDeCAT, PSC i independents- i nou vots en contra -ERC i CUP- per l’absència de la regidora de govern Ariadna Herrada. Amb aquesta aritmètica, el president del Consell, Josep Lara, va desempatar fent ús del vot de qualitat. Ara bé, el regidor de govern del PDeCAT, Lluís Vall, va advertir que era un «sí crític», ja que va recalcar que no està d’acord amb el concepte de «promoció econòmica» de les mesures portades a terme amb els 100.000 euros.

ERC i la CUP van retreure a l’equip de govern el gir d’última hora i li van reclamar més concreció en definir quina és la partida de cada acció que preveu executar. També van recriminar manca de lideratge i que el govern comarcal tingui una «agenda paral·lela» a la dels empresaris.

Per la seva banda, el president de l’ens, Josep Lara, va recordar que a hores d’ara no s’han definit les accions concretes i qui les ha de tirar endavant, però va assegurar que la voluntat del Consell és «clara i ferma» amb el Pacte de Reactivació.