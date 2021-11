La Fira de la Xocolata i la Ratafia, la més dolça que se celebra a Berga, celebrarà una nova edició el dissabte 27 de novembre. La mostra, organitzada per l’Ajuntament de Berga i el Casal Panxo, apostarà per la divulgació amb tallers, demostracions, espectacles i tastos d'aquests dos productes tant típics de la nostra cuina, així com d'altres productes derivats de la seva elaboració a través d’una programació d’activitats per a tots els públics.

L’espai firal es concentrarà al carrer del Roser i la plaça dels Països Catalans i també hi haurà activitats al Cinema Catalunya i el Casal Panxo. La primera tinenta d’alcaldia, Roser Valverde, s’ha mostrat satisfeta de poder “recuperar totes aquelles activitats que ens vam veure obligades a suspendre durant la pandèmia. Les últimes setmanes hem pogut fer la Fira de Santa Tecla, la Fira del Llibre Antic i de Col·lecció i ara encarem la Fira de la Xocolata i la Ratafia i la Fira del Joc i de Nadal”.

Xocolata i ratafia a dojo

Al llarg del carrer del Roser es distribuiran una vintena de parades de productes relacionats amb l’elaboració artesana de xocolata i la ratafia, de 10 a 20 h. S’hi podran trobar bombons, rajoles de xocolata, cacau en pols, roques salades, torrons, neules, galetes, pastissos, llibres i diferents tipus de cremes i licors de ratafia. Marta Rigall, elaboradora de productes de xocolata del Salt del Colom, ha explicat que “els xocolaters i xocolateres estem molt contents que es faci la fira perquè l’any passat la vam trobar a faltar. Esperem que la gent vingui a la mostra i també ens agradaria recuperar el tradicional dinar que fèiem per trobar-nos i compartim les vivències de tot l’any, per veure com hem evolucionat i les tendències del sector”.

Activitats culturals i divulgatives

La plaça dels Països Catalans concentrarà les activitats de divulgació que es portaran a terme durant la jornada. Algunes de les novetats seran l’habilitació d’un espai per fer tastos de xocolates i ratafies mitjançant d’adquisició de tiquets al moment, un vermut musical i una xocolatada popular on se servirà xocolata desfeta sense lactosa ni sucre apte per a persones amb intoleràncies. També hi haurà un taller de xocolata crua per explicar les propietats nutritives d’aquest tipus de xocolata que té la singularitat que la mòlta inicial o la premsa posterior de la pasta de cacau es fa a baixa temperatura (menys de 42ºC) a diferència del sistema de processat convencional que inclou processos de torrefacció del gra de cacau i homogeneïtzació de la pasta de cacau que poden assolir temperatures superiors als 130ºC. La resta de propostes programades consistiran en la realització de tallers de sabó de xocolata, demostracions de tractaments facials d’exfoliació amb cacau, tallers, contes i espectacles infantils, entre d’altres.

Festa de la ratafia artesana

L’esdeveniment dedicat a la xocolata i la ratafia també inclourà la celebració de la 12a Festa de la Ratafia de Berga impulsada pel Casal Panxo. Albert Cols, membre de l’entitat organitzadora, ha explicat que la festa i el certamen de ratafia artesana van néixer amb “la intenció de perpetrar els coneixements del territori i integrar-los en el nostre dia a dia, tal com feien els nostres padrins, avis i àvies en el coneixement, la recol·lecció i la utilització d’herbes remeieres i l’elaboració artesana de licors”.

Pel que fa al Concurs de Ratafia constarà de dues fases, la fase eliminatòria que es farà al matí a la plaça dels Països Catalans i la fase final que es realitzarà al Cinema Catalunya, a partir de les 18 h. Un jurat professional s’encarregarà d’avaluar les ratafies artesanes participants i emetrà un veredicte tenint en compte diferents aspectes com per exemple el color, el gust o les aromes. Per aconseguir consolidar el certamen i posar-lo en el mapa de la cultura ratafiaire s’han establert diversos punts de recollida de les ratafies: Casal Panxo i Cal Vima (Berga), Ateneu Popular del Lluçanès (Prats de Lluçanès), Fleca Cal Parra (Olost) i La Sobirana Cooperativa (Santa Coloma de Farners). La inscripció per participar al concurs es pot fer fins al 24 de novembre a través del web www.festaratafiaberga.cat i el preu és de 5 € per ratafia presentada.

La festa de la ratafia es completarà amb tastos de ratafies comercials que es faran a la plaça dels Països Catalans (matí) i el Cinema Catalunya (tarda). També hi haurà un sopar ratafiaire que constarà d’un menú format per quiche de carbassa i bacó, costella de porc amb préssec glassejat, soja i taronja i brownie de xocolata amb toffee. L’àpat es farà al Cinema Catalunya i la venda de tiquets es pot fer al web oficial del certamen. La festa de la ratafia finalitzarà amb un concert del grup Pasqual i els desnatats que es durà a terme al Casal Panxo, a les 23 h.