El jaciment paleontològic de Fumanya disposarà d'un recorregut històric. Aquest dimecres ho ha aprovat la Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central, presidida pel director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra. Amb unes 2.000 petjades de dinosaures conservades en una paret de roca de75 metres d’alt i 500 metres de llarg, és el jaciment més important d’Europa en aquest àmbit i un dels més rellevants del món.

L’antiga explotació minera de carbó a cel obert va deixar al descobert aquest ric llegat del Cretaci, que ha permès la construcció del Centre d’Interpretació Dinosaures de Fumanya, gestionat pel Museu de les Mines de Cercs.

El projecte d’habilitació de l’itinerari per a vianants, impulsat pel Consell Comarcal del Berguedà, preveu les intervencions mínimes necessàries per fer visible el jaciment i incorporar la interpretació dels seus trets fonamentals. Així, es proposa reutilitzar els camins existents, emprats pels camions de l’antiga explotació minera, i evitar l’impacte que provocaria el moviment de terres per a l’obertura de noves vies.

Els camins es condicionaran per al trànsit de vianants i per a vehicles de manteniment, amb paviment natural. Allà on no existeixi camí, s’habilitaran passeres i plataformes elevades. On sigui estrictament necessari, els camins es delimitaran amb baranes baixes laterals, per evitar que els visitants s’apropin excessivament a les petjades.

Al llarg del camí, en punts estratègics, es disposaran punts d’interpretació amb l’explicació dels principals valors del jaciment, de vidre transparent, per minimitzar l’impacte paisatgístic. El projecte també preveu la col·locació de 10 bancs de diferent tipus al llarg de l’itinerari.