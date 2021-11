Catalunya ha iniciat aquesta setmana la campanya de vacunació contra la grip per als professionals sanitaris i, a l'Hospital de Berga, ja s'ha vacunat el 20% del personal. Aquest centre, que ha decidit allargar la campanya de vaccinació fins al 24 de desembre, busca superar les xifres de l'any passat. Concretament, el 2020 van arribar al 35% dels professionals en finalitzar la campanya, segons fonts del centre.

"Que els professionals sanitaris es vacunin és important per reduir al màxim que puguin contagiar col·lectius vulnerables per als quals la grip pot suposar un risc per a la seva salut", apunten en un comunicat. És per això que la campanya de l'Hospital s'ha obert també a professionals externs al centre, ja que aquests estan en contacte amb els usuaris.