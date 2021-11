Berga comença una nova campanya per millorar el percentatge de recollida selectiva. A partir del proper dimarts, els informadors es personaran a cada domicili d'aquells que separin malament les fraccions o que no les deixin amb els seus cubells respectius per avisar-los que la seva forma de procedir és incorrecta i de com han d'actuar.

La inciativa, això sí, no significa que cada dia hi haurà informadors realitzant la tasca a tots els carrers i barris de la ciutat, sinó que es prioritzaran aquelles zones on es detecti que la separació es fa pitjor.

La campanya s'ha presentada aquest dimecres en una roda de premsa conjunta entre representants del Consell Comarcal i de l'Ajuntament de Berga. Concretament, el dia següent a que el mateix personal dels camions de recollida posi enganxines en les bosses on es fa una mala separació, quatre informadors que ja hi ha a dia d'avui, a més de tècnics del Consell i el consistori berguedà aniran a cada domicili a advertir els seus inquilins de la circumstància.

Aquesta acció anirà complementada de la instal·lació de cartells al carrer i de recordatoris a través de les xarxes socials, en que també s'informarà de d'altres qüestions bàsiques com que la brossa s'ha d etreure entre les 8 i les 10 del vespre en els dies establerts.

Representants de les dues administracions han remarcat que es pretén "sensibilitzar" aquelles persones que encara no han entès el sistema. La campanya s'allargarà fins al mes de març, quan es preveu que es pugui estendre als altres municipis de més població de la comarca com Gironella i Puig-reig. La iniciativa s'aturarà per les vacances de Nadal, ja que també es modifiquen els dies de recollida.

El Berguedà es manté líder en reciclatge

La comarca del Berguedà continua sent la que més recicla de Catalunya. El 2020, la taxa va ser de gairebé el 70%, amb un augment d'aproximadament un punt respecte al 2019. A Berga, l'índex és d'un 80%, i en el global dels municipis amb porta a porta ascendeix fins al 82%.

Precisament, aquesta setmana el Consell presenta un projecte a l'Agència Catalana de Residus per obtenir una subvenció de cara a poder aplicar el sistema de contenidors intel·ligents en els 19 municipis amb menys població sense porta a porta. Aquest mecanisme, defensa l'ens, permetria assolir també taxes elevades a aquests pobles i, per tant, una taxa més elevada de reciclatge al conjunt de la comarca.