Puig-reig celebra la Fira amb un programa d’actes extens i per a tots els públics.

Com troba l’ambient dels comerciants en aquests dies abans de fira i després de l’any de covid?

Veig que estan implicats a la fira al 100%. En tenen moltes ganes. Des d’abans de l’estiu que vam començar a treballar-hi.

I la situació del comerç a Puig-reig quina és?

Després del pic de la pandèmia ens hem trobat més per buscar solucions conjuntament. És cert que hi ha 4 o 5 botiguers que són els que més tiben, que són, també, el que representen el col·lectiu. Però es nota que tots tenen ganes de fer i de participar. Més enllà de la fira, és cert que a Puig-reig s’han tancat comerços en els darrers anys, però també se n’han obert. Tenim detectat que hi pot haver un problema de relleu generacional perquè alguns dels botiguers actuals són gran i no es veu que hi hagi ningú que pugui continuar amb el negoci. Però també hi ha gent de fora que ha obert nous establiments. Algú deu entendre que a Puig-reig hi ha alguna oportunitat, per tant. També és cert que hem incrementat població, encara que bona part són gent de l’entorn de Barcelona que arriben a Puig-reig perquè troben habitatge més econòmic i tenen transport. Hi ha més pressió sobre serveis socials, últimament. També deuen veure que aquí vivim bé, i ens deu fer més atractius. Al mateix temps n’hi ha que hi eren només en segona residència i ara aquest habitatge ha passat a ser l’habitual.

El comerç de Puig-reig els ha vingut a demana ajuda per passar els pitjors mesos de tancament i aturada econòmica per la covid?

Ells s’han espavilat bastant i podem dir que, pràcticament, tenim el mateix número de comerços ara que abans de la covid. Des de l’Ajuntament, al moment que vam veure que hi havia un problema amb els comerç i els bars i restaurants no ens van voler esperar i vam prendre la iniciativa. Vam fer una campanya de vals perquè es comprés en el comerç local. El mateix tancament, la tendència a voler comprar més a prop i potser iniciatives com la dels vals va fer que força gent canviés hàbits de compra, que s’apropés més al comerç de Puig-reig. Ens ho comenten els botiguers, que tenen clients que no havien tingut mai. El sector que ho va passar pitjor potser va ser el dels bars i la restauració. Per ells també vam fer actuacions, vam suprimir rebuts d’escombraries i la taxa per l’ocupació en via pública de les terrasses, els vam deixar ampliar aquests espais exteriors.

I tenen tants bars i restaurants com abans de la pandèmia?

La majoria han continuat. Algun amb problemes, però s’estan refent.