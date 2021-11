El comerç de Puig-reig té la primera gran promoció al carrer després del pic de la pandèmia. La fira de Sant Martí ja treu el nas. Aquest proper cap de setmana, els carrers Major i Llobregat, els més comercials de la població, seran el recinte firal de Puig-reig. La voluntat de l’Ajuntament i de la Unió de Botiguers i Comerciants de Puig-reig, organitzadors de la mostra, és que hi pugui haver una sensació de fira prepandèmica.

Hi haurà una setantena de carpes per a comerç local, de la comarca del Berguedà i d’altres indrets del país que volen participar de la fira, i dins i fora del recinte d’expositors hi haurà un bon nombre d’activitats per aconseguir que hi hagi un bon dinamisme. En aquest punt, són molt importants les entitats de la població que col·laboren amb la fira, segons que ha explicat la regidora de Comerç, Rosa Garcia.

La fira obre portes a les 9 del matí de dissabte, però la inauguració oficial tindrà lloc a les 12 del migdia. Recuperant una iniciativa que es va estrenar en l’edició del 2019 i que va quedar estroncada, com la mateixa fira, per la pandèmia durant el 2020, enguany l’encarregat d’inaugurar la mostra serà Joan Altimiras, de la Joieria Climent 1890. La llarga tradició familiar d’un establiment més que centenari l’ha fet mereixedor de ser l’encarregat d’inaugurar. Inicialment estava previst que l’acte estigués presidit per David Rodríguez, exalcalde de Solsona i actual secretari d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran, però dissabte no hi podrà ser per motius d’agenda i visitarà la població diumenge, a l’hora dels gegants.

Durant les dues jornades diverses entitats han organitzat propostes per dinamitzar la fira: la Penya Blaugrana, el Futbol Sala de Puig-reig, el CQUIE, la biblioteca de Puig-reig, l’escola de música, la colla gegantera, Ràdio Puig-reig i Televisió de Puig-reig. Seran els encarregats d’oferir propostes d’oci i lúdiques mentre els visitants passegin per la fira. També hi haurà actuacions musicals i actes relacionats amb el quarantè aniversari de diferents entitats, l’associació literària Pensaments i Paraules, Ràdio Puig-reig i els gegants del municipi, la Carme i el Martí.

I un plat especial per al diumenge a la tarda, l’espectacle Bona gent, de l’actor Quim Masferrer (diumenge a les 7 de la tarda). Com és habitual, dins dels actes de Sant Martí, tindrà lloc l’acte de proclamació dels representants del pubillatge del municipi, dissabte a les 8 del vespre al pavelló d’esports.

Entre d’altres, també destaca la desfilada de moda que organitzen diferents comerços de roba i complements, fonamentalment, i on s’implica part del jovent del poble per desfilar com a models. Enguany, els joves no seran els de l’institut, sinó que hi acudeixen de diferents entitats esportives.