Ràdio Puig-reig té la seva pròpia diada. Un dia 11, però de novembre. Avui, aquesta emissora fa 40 anys . És una de les primeres emissores municipals que es van crear al país en els primers anys de la democràcia, algunes fent el relleu a altres ràdios que havien estat funcionant durant el franquisme i que en molts casos estaven lligades a l’església, una empara per poder funcionar. La ràdio de Puig-reig va néixer coincidint amb la Fira de Sant Martí, i enguany, en la mateixa data pràcticament, inicia aquesta commemoració. Per la fira hi haurà una primera visualització d’aquests 40 anys de ràdio a través d’una exposició fotografia que recull moments clau de l’emissora, com la foto de la fundació i algunes de festes que s’han fet. La mostra es podrà veure en un local situat al centre del recinte firal.

Ràdio Puig-reig va néixer perquè s’hi van sumar l’entusiasme d’una persona pel món dels mitjans de comunicació, Josep Genescà, un equip de tècnics que girava a l’entorn dels germans Serra, també de Puig-reig, i un acte a celebrar, els 700 anys de la carta de poblament de la vila. Josep Genescà, que ja informava de Puig-reig i comarca als espais informatius de Ràdio Manresa i també de Regió7 va dir a l’alcalde del moment, Ramon Coma, que volia crear una emissora, i el viatge va ser fàcil. «Si tu hi ets al davant, ja hi podem ser», li va dir l’alcalde. I aquella història ha continuat fins avui.

Genescà valora que tots els que van començar encara hi són. En aquests moments, a la ràdio -que sempre ha estat amateur- hi col·laboren una desena de persones. El que en va ser impulsor i encara n’és director entén que, a part d’èxits de l’emissora o de personals, el principal «és veure que hi ha periodistes que van passar per la ràdio i ara són grans professionals».