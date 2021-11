Enguany, en el marc de la Fira de Sant Martí, l’associació literària Pensaments i Paraules, Ràdio Puig-reig i els gegants del municipi, la Carme i el Martí, celebren 40 anys. L’Ajuntament de Puig-reig vol reconèixer la tasca de les entitats del municipi en el marc de la mostra, pel seu compromís amb la població i també amb la mateixa fira.

L’associació literària Pensaments i Paraules va presentar, aquest passat diumenge, el treball 40+1 que ja es troba a la venda.

També està d’aniversari l’emissora municipal Ràdio Puig-reig, que recentment ha engegat el cicle de conferències Fòrum 10 Comunicació (d’aquest cicle que convoca anualment, se’n compleixen 30 anys). Demà, divendres, 12 de novembre, tindrà lloc la segona sesessió del cicles d’aquest any protagonitzat pels periodistes Núria Bacardit (manresana que actualment es dedica a fer la informació de la Catalunya central per a TV3 i Quico Sallés, periodista i tertulià de diferents espais de mitjans catalans, un barceloní amb residència i família a Sant Joan de Vilatorrada. Aquests debats els modera Josep Genescà, director de Ràdio Puig-reig. A més a més, Ràdio Puig-reig ha organitzat una exposició commemorativa dels 40 anys que es podrà veure per la fira.

El tercer i últim debat del cicle del Fòrum serà per parlar de ràdio, justament. Per aquesta edició s’ha convidat a Joana Vallès, cap de continguts de la Xarxa, Joan Maria Morros, cap d’informatius de Rac1 i degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Cinto Niqui, periodista de Ràdio 4 i professors de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Oriol Duran, secretari de Comunicació de la Generalitat.

També estan de celebració els gegants de Puig-reig: la Carme i el Martí fan 40 anys. Com és habitual, dins dels actes de la fira, diumenge hi haurà la tradicional trobada gegantera. S’iniciarà a les 11 al passeig de la Via i finalitzarà al migdia amb la ballada a la plaça Nova. A més a més, en motiu de l’aniversari, hi haurà una sorpresa que ni la colla ni l’Ajuntament no ha volgut desvetllar.