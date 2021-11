El Tren del Ciment, al Berguedà, ha finalitzat la temporada 2021 amb un balanç de 19.030 visitants. El tren turístic, gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha estat en marxa del 27 de març al 7 de novembre, sent els mesos d'estiu els de més afluència de visitants. L'agost va ser el mes més fort amb 6.811 persones usuàries.

El tren segueix la històrica línia que abans unia la fàbrica de ciment Asland, a Castellar de n'Hug, amb Guardiola de Berguedà. Durant el recorregut fa parada al Museu del Ciment, els Jardins Artigas i l'Exposició de Trens Històrics de ferrocarrils secundaris, industrials i turístics a la Vall del Llobregat.

Primera temporada amb venda online

L'aposta d'FGC per la digitalització dels serveis ha estat molt ben rebuda per les persones usuàries, assegura la companyia, ja que els viatgers han pogut comprar per primera vegada els bitllets anticipadament a través del la venda en línia al web, així com també reservar plaça en altres atractius turístics de la ruta que fa aquest tren.

FGC també ha ofert combinacions de tren i propostes culturals gràcies al bitllet combinat anomenat 'L'experiència completa', que inclou el bitllet de tren i l'accés als Jardins Artigas i al Museu del Ciment, una oferta que facilita la visita de tots els equipaments del Tren del Ciment i que esdevé l'opció preferida per als visitants de l'explotació turística.