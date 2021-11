Berga prepara diferents actes per celebrar que el 25 de novembre d'enguany farà 16 anys que la Patum va ser declarada Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per la Unesco. El programa commemoratiu inclou una exposició i una conferència sobre les festes de foc als Pirineus, un acte d’homenatge a persones que han estat vinculades a la festa berguedana i un joc de pistes patumaire per a l’alumnat de cicle inicial i cicle mitjà dels centres educatius de la ciutat. L’Ajuntament de Berga, el Patronat Municipal de La Patum i l’Associació de La Patum Infantil han donat a conèixer la iniciativa aquest divendres.

Festes de foc als Pirineus

La tradició de les falles se celebra anualment a seixanta-tres pobles fallaires d’Andorra, Aragó, Catalunya i França i va ser reconeguda i inscrita en la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Unesco el desembre de 2015. Amb la voluntat de conèixer i difondre altres manifestacions culturals del territori, el Convent de Sant Francesc acollirà una exposició dedicada a les festes de foc als Pirineus promoguda per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural. La programació de l’exposició és una proposta sorgida del Patronat de La Patum el passat mes de setembre que contempla la idea d’acostar a la ciutadania diferents elements i expressions culturals reconegudes per la Unesco en les diferents edicions dels actes de commemoració de La Patum com a Patrimoni de la Humanitat.

L’exposició està formada per plafons que contenen informació i fotografies sobre la celebració de la festa de les falles dels Pirineus. La mostra es podrà visitar gratuïtament del 12 al 28 de novembre en horari d’obertura del Convent de Sant Francesc: divendres, de 17 a 20 h; dissabte i diumenge, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h.

Rituals de foc vital i renovador

A bona part dels pobles del Pirineu, la celebració del solstici d’estiu o el solstici d’hivern consisteix en baixar des de les muntanyes fins a la plaça del poble, unes torxes o falles enceses amb un foc vital i renovador, que culminen en una foguera al voltant d’un arbre de foc. Per aprofundir en el coneixement d’aquesta tradició, es portarà a terme una xerrada titulada ‘Les falles que es cremen al Pirineu: un ritual senzill, una gran festa i un enigma majúscul’, a càrrec de Xavier Farré, pagès i doctor en Geografia, especialista en paisatge cultural de les muntanyes. La conferència es farà el dissabte, 20 de novembre, a la capella del Santíssim de l’església de Sant Francesc, a les 18 h.

Vides de Patum

El divendres, 26 de novembre, es realitzarà l’acte principal de la commemoració del XVIè aniversari de la proclamació de La Patum com Patrimoni de la Humanitat al Pavelló de Suècia, a les 20 h. L’esdeveniment estarà conduït pel periodista, Marc Canturri, i consistirà en la projecció d’una nova edició de l’audiovisual ‘Vides de Patum’ enregistrat per Produccions MC. Es tracta d’un projecte que des del 2016 recull el testimoni de persones que han estat vinculades a La Patum amb l’objectiu de deixar constància de l’evolució de la festa a través dels seus records i vivències. En aquesta ocasió, l’audiovisual estarà protagonitzat per Josep Comellas Pascual, músic d’Els Saletes (1960-1971) i de la Cobla Pirineu (1971-1991); Montserrat Garrós Boatella, modista de la comparseria patumaire fins l’any 2005 i Ramon Prat Navarro, tabaler de La Patum (1971-1986). L’acte finalitzarà amb una actuació de dansa de l’Escola de Ballet Mª Alba.

Qui farà sonar el Tabal?

L’Associació de La Patum Infantil portarà a terme dues activitats relacionades amb la festa per a l’alumnat de 1r a 4t de primària de les escoles berguedanes, del 29 de novembre al 3 de desembre. Es tracta d’una visita guiada a l’exposició de la comparseria patumaire que acull el Convent de Sant Francesc i un joc de pistes cooperatiu titulat ‘Qui farà sonar el Tabal?’. L’alumnat haurà d’interactuar amb les figures de La Patum Infantil per superar diferents reptes que els permetrà descobrir on s’ha amagat el Tabaler i aconseguir fer sonar el Tabal per iniciar la festa.