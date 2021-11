L'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) assegura en un comunicat que ha perdut la confiança amb el president del Consell Comarcal, Josep Lara, i que no el considera un interlocutor vàlid pel Pla de Reactivació Econòmica. "Lamentem profundament que des de les instàncies del govern del Consell Comarcal del Berguedà s'estigui demorant, aturant i malmetent les limitades possibilitats de reactivació de la comarca".

En aquest sentit, l'entitat diu que el detonant ha estat "la no materialització dels acords presos pel plenari del Consell Comarcal el passat juliol i el canvi de rumb en la presa de decisions del govern de l’ens". De fet, en l'últim Consell d'Alcaldes l'administració comarcal va anunciar que la modificació del pressupost aprovada aquest dimecres serviria per dotar de 100.000 euros la contració d'un tècnic que dissenyés mesures pel Pla de Reactivació. Però finalment aquests 100.000 euros, tal com es va acabar aprovant en el ple, s'han destinat a diverses accions al marge del pacte, tot i que algunes sí que van en la mateixa línia.

"Durant la darrera setmana, des de l’ACEB hem perdut tota la confiança al president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, per la seva manca de paraula i falta d’honestedat després de l’aprovació, al juliol, d’una moció amb dotació de pressupost pel pla de reactivació econòmica. Ara ha quedat palès que mai no hi ha hagut aquesta voluntat, a la qual cosa cal sumar-hi la manca de lideratge, la no contractació del tècnic que ha de coordinar aquest projecte i la no concreció de les primeres accions del pla", destaquen els empresaris. A mes, afegeix que "els projectes i propostes presentades per nosaltres o per altres actors socioeconòmics han quedat aturades amb excuses, mitges veritats, falsedats i manca absoluta de compromís i capacitat per liderar la sortida del pou en que es troba el Berguedà".

Tot i això, l'ACEB assegura que no renunciarà a "ser proactiu i treballar en benefici del desenvolupament social i econòmic de la comarca, amb més implicació que la que hauríem d'assumir, però exigim el mateix compromís amb els qui ara tenen la responsabilitat de liderar el projecte, fruit d'un acord ampli", matisa la patronal.