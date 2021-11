Berga començarà a fer avortaments a finals d'any. Així ho ha anunciat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, a la comissió del Parlament que s'ha celebrat aquest divendres per presentar els comptes que el Govern va aprovar dimarts i que ara necessiten l'aval de la cambra.

Un dels reptes de Salut és assegurar el dret a l'avortament, que ara mateix no es troba garantit a tot Catalunya per l'objecció de consciència de professionals sanitaris. En tractar la temàtica, Argimon ha defensat que s'ha "d'assegurar aquest dret amb la màxima equitat territorial" i ha declarat que per fer-ho possible s'ha de conjuminar amb l’objecció de consciència individual.