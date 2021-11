El Concurs de Ratafia, una de les activitats principals de la Fira de la Xocolata i la Ratafia de Berga del proper 27 de novembre, tindrà enguany punts de recollida fora del Berguedà per tal d’incentivar la participació de persones d’altres comarques.

Concretament, a part dels punts habituals del Casal Panxo i Cal Vima de Berga, la ratafia també es podrà deixar a l’Ateneu Popular del Lluçanès (els Prats de Lluçanès), a la Fleca Cal Parra (Olost) i La Sobirana Cooperativa (Santa Coloma de Farners). La inscripció per participar al concurs es pot fer fins al 24 de novembre a través del web www.festaratafiaberga.cat i el preu és de 5 € per ratafia presentada.

La festa de la ratafia es completarà amb tastos de ratafies comercials que es faran a la plaça dels Països Catalans (matí) i el Cinema Catalunya (tarda). També hi haurà un sopar ratafiaire que constarà d’un menú format per quiche de carbassa i bacó, costella de porc amb préssec glacejat, soja i taronja i brownie de xocolata amb toffee.

D’altra banda, al llarg del carrer del Roser es distribuiran una vintena de parades de productes relacionats amb l’elaboració artesana de xocolata i la ratafia, de 10 a 20 h. S’hi podran trobar bombons, rajoles de xocolata, cacau en pols, roques salades, torrons, neules, galetes, pastissos, llibres i diferents tipus de cremes i licors de ratafia.

A més, hi haurà un vermut musical i una xocolatada popular, on se servirà xocolata desfeta sense lactosa ni sucre apta per a persones amb intoleràncies. En aquest sentit, s’explicaran les propietats nutritives d’aquest tipus de xocolata que té la singularitat que la mòlta inicial o la premsa posterior de la pasta de cacau es fa a baixa temperatura (menys de 42ºC), a diferència del sistema de processat convencional.