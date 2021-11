La Fira del Joc i de Nadal torna al carrer. Berga recuperarà la celebració presencial de la mostra més juganera de la ciutat que l’any passat va haver de viure una edició virtual i adaptada a les restriccions establertes per la situació pandèmica de la Covid-19. Enguany, la mostra celebrarà la novena edició omplint de jocs i diversió l’espai firal del passeig de la Indústria durant la jornada del 6 de desembre. A més, comptarà amb un espai d’exposició i venda de jocs, una fireta de productes i artesania nadalenca i una zona dedicada als jocs tradicionals i jocs gegants reciclats.

L’espai firal comptarà amb diferents zones per tal de distribuir els productes i activitats de la mostra i una de les novetats de l’edició d’enguany serà l’ampliació de l’espai dedicat al joc. La plaça de Viladomat acollirà una vintena d’expositors especialitzats en jocs i joguines per tal d’assessorar el públic visitant. L’espai del passeig de la Indústria comptarà amb una petita fira formada per una dotzena de parades d’artesania i productes relacionats amb el Nadal com per exemple: elements decoratius, figures i pessebres o dolços típics com xocolates, neules i torrons, entre d’altres.

A més, l’espai de joc duplicarà la seva superfície per tal d’encabir una àmplia oferta de jocs tradicionals de la companyia de Jocs l’Anònima i jocs gegants construïts amb materials recuperats per la companyia osonenca Guixot de 8. També hi haurà un espai de jocs del món inspirats en els viatges i aventures que apareixen als còmics del Tintín (personatge literari de ficció).

La Fira del Joc i de Nadal comptarà amb la participació de Guixot de 8. Es tracta de la primera companyia catalana i de l’estat espanyol que converteix el joc en un espectacle de carrer i ho fa recollint el testimoni dels jocs populars i de cucanya tan arrelats al nostre país. La companyia porta jocs per carrers i places, però són jocs originals, de fabricació pròpia i construïts amb materials recuperats procedents del drapaire i de les deixalleries de la Mancomunitat Plana.

Guixot de 8 compta amb diferents col·leccions de jocs com per exemple el gargot de bicicletes, l’altra vida de les coses, l’arbre juganer, el gargot d’imaginació, el gargot de gimnàstica, el gargot picat o el gargot d’escultura. Òscar Garcia, de la companyia de Jocs l'Anònima, recorda que “la companyia va ser precursora en els jocs gegants reciclats i volem que aquest tipus de jocs s’expandeixin per bona part del passeig de la Indústria perquè tothom pugui veure’ls i jugar-hi”.

Horaris i pressupost de la fira

L’Ajuntament de Berga ha destinat 5.000 € a l’organització de la IXa Fira del Joc i de Nadal. El públic assistent podrà gaudir d’un ampli ventall d’activitats relacionades amb el joc de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. Totes elles estaran dinamitzades per l’equip de monitors i monitores de la Cia. de Jocs l’Anònima, que tornarà a comptar amb persones amb discapacitat d’entitats socials per tal de repetir l’experiència iniciada l’any 2019 i fer que la fira sigui més inclusiva. La fira compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.