Entitats esportives i socioculturals de Berga i la comarca van presentar ahir una campanya de micromecenatge per publicar un llibre que ha de servir per retre un altre homenatge a l’escalador, bomber i activista social i cultural berguedà Xavi Batriu, mort l’any passat.

La campanya, que s’activa aquest dilluns a partir del migdia i durant quaranta dies, la impulsen més d’un centenar de persones de diferents col·lectius locals, entre familiars, amics, escaladors, corredors, orientadors, alpinistes, bombers i castellers, segons han detallat els creadors del projecte. L’objectiu és unir-se per fer un homenatge a Batriu✨ i «retornar-li en positiu tota la seva generositat i alegria», segons proclama el lema de la campanya a Verkami. El projecte requereix un finançament de 7.500 euros per a la publicació del llibre Xavi Batriu. Sempre amunt, format per 250 pàgines «d’amistat, records, agraïments, llàgrimes però també somriures. Amb aquest llibre redescobrirem el Xavi en la seva totalitat... Volem que la seva filosofia de vida, «Sempre amunt», ens acompanyi sempre», tal com apunta la descripció de la campanya. El llibre recull vivències i experiències relatades en primera persona per l’entorn de Batriu, com també fotografies inèdites i il·lustracions creades expressament per a l’homenatge.

Els mecenes que col·laborin en el projecte obtindran diverses recompenses, com ara el mateix llibre o altres obsequis d’edició exclusiva com són, per exemple, adhesius, un llibret de ressenyes d’escalada, el documental Penjats del Pedra o un tapaboques, dissenyat especialment per a l’ocasió, segons van explicar els impulsors del projecte.

L’objectiu dels impulsors és presentar el llibre el 25 de febrer, quan farà dos anys de la mort de Batriu.