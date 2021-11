En una granja enlairada a uns 950 metres d’altitud entre Berga i Cercs, s’hi amaguen uns animals de la família dels camèlids però semblants a les ovelles. Són les alpaques, una espècie originària dels Andes on hi troba les temperatures baixes a les quals s’adapta millor, i que a Catalunya no és gens habitual pel clima benèvol i temperat de la majoria del país. A part de la Granja Merolla de Cercs, només n’hi ha en una explotació dels Pirineus -a Sort-, i en una altra de la Serralada Transversal -a prop de Sant Iscle de Colltort-.

Però la particularitat de la Granja Merolla és que transmetrà les característiques i especificitats de l’animal -i de d’altres camèlids com les llames- entre la població en una aula d’entorn rural autoritzada per la Generalitat. L’edifici, construït a pocs metres de l’explotació, podria estar enllestit ja per acollir tota mena d’activitats divulgatives a partir del gener de 2022.

«Vull explicar tot el coneixement que he adquirit amb les alpaques, i transmetre que a mi em fan molt feliç», afirma Maria Àngels Caus, propietària de la granja. De fet, a hores d’ara, Caus ja està immersa en un projecte educatiu amb alumnes amb necessitats especials de l’Escola Vedruna de Berga, als quals explica diverses peculiaritats de les alpaques i els deixa conèixer-les de ben a prop amb una visita a la granja. En aquest sentit, Caus apunta que l’animal transmet una gran «calma, estabilitat i tranquil·litat» a aquests alumnes.

La propietària de l’explotació explica que la iniciativa de difondre les particularitats de les alpaques a través d’una escola es va començar a gestar poc abans de la irrupció de la covid-19, que va deixar tot el procés paralitzat. Un cop la situació sanitària va millorar, el projecte es va accelerar i ara està a punt de veure la llum. A part del vessant més educatiu, la intenció de Maria Àngels Caus és que l’aula de natura també acolli activitats de caire recreatiu, com casals específics sobre les alpaques o fins i tot festes tematitzades al voltant d’aquest mamífer.

Va ser el 2014 quan les alpaques van captivar aquesta pagesa berguedana, veient un programa per la televisió. Només tres mesos després de descobrir-les, ella i la seva parella van comprar les primeres tres per 1.800 euros cada una al País Basc i Cantàbria. «Va ser un amor a primera vista», assegura Caus. Poc després en van arribar dues més. A la seva explotació se’n va criar unes altres 12, fins a les 17 que té avui -8 mascles i 9 femelles-. El més jove, el Barrufet, només té un mes i mig.

Malgrat la important despesa que va haver d’afrontar en el moment d’adquirir les alpaques i posteriorment pel seu manteniment, la berguedana assegura que l’objectiu principal amb l’escola no és tenir un retorn econòmic. «No està basat en fer diners, sinó en un estil de vida consistent en l’estimació, el contacte amb els animals i les persones, i en transmetre el coneixement que he adquirit», detalla Caus.

Les alpaques viuen aproximadament uns 20 anys i estan embarassades uns onze mesos i mig. S’alimenten d’herba, flocs de civada, garrofes i blat de moro. Són espècies domèstiques, com les llames, i el seu únic senyal de defensa és escopir. Ho fan, per exemple, quan els hi roben el menjar o quan decideixen deslletar a les cries. A més, Caus afegeix que si una alpaca està sola és perquè no està bé. Una altra particularitat és que concentren els excrements en els mateixos punts. «És una meravella, no has d’estar netejant-ho tot», reconeix la propietària.

Tot i que ja fa set anys que la Maria Àngels gaudeix amb les alpaques, la seva figura i els 17 animals no han sortit a l’esfera pública fins fa tot just una setmana. Això sí, amb molta força. Caus admet que no es podia imaginar la repercussió generada, i reconeix que la seva forma d’expressar-se hi ha tingut molt a veure. «Tinc la capacitat de riure de mi mateixa, i això és el que ha causat més simpatia. A mi m’agrada que a la gent els hi generi felicitat i curiositat», comenta Caus, que sovint no pot contenir les rialles que han causat admiració i estupefacció a parts iguals.