Des de la nit de dimarts a dimecres, els veïns que no separin bé la brossa a Berga rebran la vista dels informadors a casa. Això és fruit d'una nova campanya informativa que han encetat el Consell Comarcal del Berguedà i l'Ajuntament aquesta setmana i que busca millorar el funcionament del sistema porta a la ciutat.

A partir d'ara, els informadors es personaran a cada domicili d'aquelles persones que no hagin separat bé les fraccions o que no les deixin als cubells corresponents. Els explicaran que, la forma en què han dipositat la brossa és incorrecta i els comentaran com ho han de fer a partir d'ara, tal com van anunciar en una roda de premsa ambdues institucions dijous passat.

El Consell també ha explicat en el seu perfil de Twitter que, des de la passada nit, no es recolliran residus mal separats, els que estiguin fora dels cubells homologats, els que no s'entreguin en bossa compostable o els que s'entreguin fora de dia.

Els informadors s'aniran movent per diferents punts de la ciutat, per tant, no hi haurà personal cada dia a cada carrer de la ciutat. Segons van informar el Consell i l'Ajuntament de Berga, la idea és prioritzar aquelles zones on es detecti que la separació del porta a porta es fa pitjor.