L'Ajuntament de Berga ha finalitzat en els últims dies les actuacions de millora al parc del Lledó. Els treballs s'han portat a terme perquè van ser reclamats en les dues propostes guanyadores del primer pressupost participatiu de la ciutat l'any 2020 . Inicialment, la despesa prevista era d'uns 30.000 euros, però el mateix consistori va decidir incrementar la inversió. El regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, no ha concretat però si la partida s'ha arribat a doblar.

Una de les principals millores que s'ha portat a terme és en la il·luminació del recinte. Serra ha explicat que, amb el pas dels anys i sobretot a causa d'actes vandàlics i robatoris, l'enllumenat anterior -que es trobava als murs del costat del camí- va quedar completament en desús. Això va provocar que durant diversos anys el parc es quedava a les fosques de nit. S'ha recuperat la il·luminació al costat del camí i se n'ha col·locat de nou a diferents punts com l'skatepark i l'amfiteatre.

Una altra sol·licitud del pressupost va ser canviar d'ubicació el parc infantil perquè fos més visible i accessble. L'edil assegura que aquest trasllat ja ha repercutit aquest estiu en un increment de les famílies amb nens que l'han utilitzat.

A la resta del recinte s'han portat a terme actuacions de manteniment i acondicionament. Per exemple, s'han reparat o substituït així com repintat i envernissat les taules i els bancs, s'han eliminat arbres morts i d'altres s'han podat, i arranjat reixes i paviments. Serra ha recordat que, gràcies a les millores, aquest estiu s'han portat a terme més activitats com ara espectacles, concerts, tallers, etc.

A part de ser un lloc habitual de passeig i trobada pels berguedans, també en fan ús sovint les escoles de la zona. "Volem que el parc es pugui aprofitar i encoratgem tothom a mantenir-lo en condicions", ha destacat el regidor en una roda de premsa per detallar i mostrar les actuacions. A banda, l'edil ha comentat que es fan reparacions periòdiques a les fonts quan s'hi detecten problemes d'embussament.

Les obres s'han portat a terme pel personal de la brigada del consistori, una circumstància que ha permès que el cost no fos més alt. La durada dels treballs ha estat de poc més d'un any, ja que van començar la passada tardor.