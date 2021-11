Berga se sumarà a la commemoració del 25 de novembre, el Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Es tracta d’una data que recorda l’assassinat de les germanes Mirabal (Minerva, Patria i Maria Teresa), activistes polítiques i membres de la resistència que van morir a mans de la policia secreta del dictador Rafael Trujillo a la República Dominicana mentre es dirigien a Puerto Plata, el 25 de novembre de 1960, per visitar els seus marits empresonats. L’any 1999, l’Organització de les Nacions Unides va establir la data del 25N com a Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Per al moviment popular i feminista de la República Dominicana, les germanes Mirabal han simbolitzat històricament la lluita i la resistència. Aquest any, l’Ajuntament de Berga s’adherirà novament als actes del 25N a través de la programació de diferents propostes impulsades per les àrees de Feminisme, Joventut i Cultura amb la col·laboració de Vull la nit!, la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet, el Consell Comarcal del Berguedà i la Diputació de Barcelona. Les activitats inclouen accions d’art urbà, tallers, formacions i teatre, entre d’altres.

Contes de Mercè Rodoreda

La primera activitat del 25N serà una teatralització de quatre contes de l’escriptora Mercè Rodoreda, a càrrec de l’actriu Pepa Lavilla sota la direcció de Maria Codinachs. ‘Tarda al cinema’, ‘El bitllet de mil’, ‘La mainadera’ i ‘Zerafina’ són els contes que formen part de l’espectacle i que ens apropen a conèixer els sentiments i les emocions a través de quatre personatges femenins: una jove que comenta la seva relació amorosa, una dona amb el portamonedes buit, una mainadera que té cura de la petita de la casa i una dona immigrant que busca una casa on servir. L’espectacle adreçat al públic adult es farà aquest dijous, 18 de novembre, a la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet, a les 19 h. Aquesta activitat està promoguda per la biblioteca juntament amb el Consell Comarcal del Berguedà.

Art urbà reivindicatiu

Una altra de les propostes programades serà una activitat d’art urbà i embelliment de l’espai públic que es portarà a terme durant la setmana del 22 al 26 de novembre. La muralista i pintora, Elisa Capdevila, elaborarà un mural per decorar una de les parets exteriors de l’edifici de la reserva del Museu Comarcal de Berga, situat a la zona del Pla de l’Alemany. La proposta contempla crear un mural plasmant la mirada feminista en el món de l’educació per reivindicar les dones artistes. Elisa Capdevila va iniciar la seva carrera artística l’any 2014 estudiant pintura i dibuix a l’anomenada ‘Barcelona Academy of Art’. Des de 2017, l’artista ha treballat activament en festivals d’art urbà i creant grans murals, tant en l’àmbit nacional com internacional. També desenvolupa el seu treball personal sobre tela al seu estudi.

Manifest institucional

El dijous, 25 de novembre, hi haurà la lectura del manifest institucional del 25N, a càrrec de les regidores de l’Ajuntament de Berga. L’acte es farà a la plaça de Sant Pere, a les 12 h. El text del manifest d’enguany es compartirà a través de les xarxes socials del consistori berguedà per promoure i mostrar el seu compromís amb l’eradicació de la violència contra les dones.

Supervivents de les violacions durant la guerra a Bòsnia i Hercegovina

En el marc del 25N s’ha programat la representació de l’obra teatral 'Encara hi ha algú al bosc' d’Anna Maria Ricard protagonitzada per Ariadna Gil, Montse Esteve, Òscar Muñoz, Magda Puig, Judit Farrés, Erol Ilerí i Pep Pascual. Va passar al cor d’Europa, a dues hores d’avió de Barcelona. Aquí gaudíem de l’eufòria olímpica. A Sarajevo l’havien viscuda uns anys abans. De sobte, la televisió ens servia imatges dels camps de concentració a Bòsnia i Hercegovina, barrejades amb el recompte de medalles olímpiques a Barcelona. El novembre de 2020 va fer 25 anys que va acabar oficialment aquella guerra, on entre 25.000 i 50.000 nenes i dones van ser violades com a estratègia de neteja ètnica. Els focus i les càmeres ja no hi són. Però, ha acabat la guerra per a les supervivents i per als fills i filles nascuts d’aquelles violacions?

L’espectacle es farà el diumenge, 28 de novembre, al Teatre municipal de Berga a les 18 h. L’obra està recomanada per a persones a partir de 14 anys i l’entrada costarà 15 € per al públic general i 10 € per a persones fins a 18 anys. Aquesta obra va fer estada al Teatre Nacional de Catalunya el gener d’aquest any. La programació de la representació està impulsada per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Berga amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, a través de Programa.cat.

Violències masclistes a les xarxes socials

L’alumnat de diversos grups de 1r de Batxillerat de l’Institut Guillem de Berguedà i l’Escola Xarxa participarà en el ‘projecte XX’ dinamitzat per l’Associació Teatral Mousiké amb el suport de l’Institut Català de les Dones. La iniciativa consisteix en la realització de tallers teatrals per fomentar la consciència sobre la violència masclista i com aquesta actua en l’àmbit digital. L’activitat té l’objectiu de donar veu a l’alumnat i situar-lo en el centre d’un procés creatiu perquè sigui conscient de les microviolències i de la representació tradicional de gènere, així com per crear nous models de representació i de relació positius i evidenciar les idees preconcebudes i les violències presents en el dia a dia i com aquestes també són presents en l’entorn digital.

Marxandatge i material de difusió

La campanya del 25N de l’Ajuntament de Berga comptarà amb nou marxandatge que ha estat dissenyat per l’Estudi Laiga. El material gràfic consta de cartells, xapes, adhesius i un vinil amb la il·lustració d’una dona i el lema ‘Ens volem vives’ dins del mirall de Venus, el símbol internacionalment conegut que representa el sexe femení. Les xapes i adhesius es repartiran durant la celebració dels diferents actes que es faran amb motiu del 25N i també se substituirà l’actual vinil del 8M situat a la porta d’un antic local de restauració del carrer Mare de Déu dels Àngels, per la nova imatge del 25N de 2021. El cost total de la campanya és d’uns 14.000 € i compta amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona.