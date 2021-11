El govern de Berga col·locarà les velles llambordes, originàries de la pròpia ciutat i datades des de fa més d’un segle, al tram de la Ronda Moreta on s’estan efectuant les obres malgrat que això pugui suposar un endarreriment de les mateixes respecte al termini previst inicialment.

Això sí, segons apunta el regidor d’Urbanisme del consistori berguedà, Aleix Serra, tan sols es contempla que afecti al trànsit rodat de vehicles, i no pas a la circulació de vianants. La previsió de l’Ajuntament era que les obres acabessin durant el pont de la Puríssima, però amb aquesta maniobra d’última hora, admet Serra, es podrien demorar uns dies més -sense concretar el període exacte-, de manera que la circulació normal de vehicles podria no estar restablerta durant les festes nadalenques.

El vell paviment es col·locarà només en la franja central pels vehicles. Tot el tram, però, mantindrà la plataforma única ja prevista abans de l’inici dels treballs. Serra considera que el carrer tindrà un aspecte «més interessant» i un toc «més patrimonial».

Sobre l’estat de les pedres, que l’Ajuntament ara mateix té guardades, l’edil assegura que la gran majoria es podran recuperar, ja que només una petita part hauria danys. Precisament, l’actuació ja preveia que en una part del nou paviment hi haguessin llambordes però artificials i que hagués hagut de sufragar el consistori.

D’altra banda, pel que fa a l’evolució i l’estat de les obres, Serra comenta que en pocs dies ja es percebran els canvis més significatius, i que començaran les pavimentacions. «El període més incòmode ja va passant», assegura Serra amb relació al contratemps que els treballs estan suposant per veïns i comerciants de la zona.

L’edil assegura que el retard en l’execució dels treballs no condiciona l’accés a la subvenció que l’Ajuntament disposa del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat, i que sufraga poc més de la meitat del cost. El pressupost total és de gairebé 319.000 euros, però amb la modificació de paviment podria ser una mica més alt, tal com reconeix l’edil. Tot i això, Serra puntualitza que podria ser força rebaixat ja que l’Ajuntament s’estalviarà de comprar i pagar les llambordes artificials.

La UBIC «beneeix» l’obra però posa el dia 10 com a límit per acabar els treballs

El president de Berga Comercial, Xavier Orcajo, es mostra «encantat» per la col·locació de les velles llambordes a la Ronda Moreta, però demana que la circulació estigui reestablerta -també pels vehicles- el 10 de desembre. De fet, assegura que fa pocs dies va rebre el compromís del regidor Aleix Serra de que així seria. En aquest sentit, Orcajo comenta que a hores d’ara només contempla aquest escenari, però apunta que, si no pogués ser així, una solució seria ajornar la col·locació d’aquest paviment fins després de les festes nadalenques.

Mentrestant, comerciants de la zona es mostren escèptics a Regió7 per l’evolució de les obres . Toni Gómez, de la botiga per a mascotes Anadyr, critica que no s’hagi sectoritzat l’execució de les obres i reclama que s’assumeixin responsabilitats a l’equip de govern si no es compleixen els terminis inicials. A més, es queixa que alguns dies les obres han impedit l’accés dels vianants al seu comerç.

Per la seva banda, Mercè Paracolls, de la botiga de roba Eifa, afirma que també l’afectarà si no es permet la circulació de vehicles ja que sovint té clients que han vist peces a l’aparador mentre anaven amb cotxe.

D’altra banda, Neus Parcerisa, de Calçats Montserrat, veu amb «resignació» la hipotètica afectació per Nadal, i Ester Curriu, de Perfumeries Ondina, opina que no es tenen en compte els comerciants i sosté que seria insuficient habilitar tan sols un pas pels vianants.