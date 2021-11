El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va adjudicar ahir dijous més de 17.000 tones de fusta de boscos de l’Alt Urgell, Berguedà i Cerdanya a empreses locals perquè l’aprofitin en un model de bioeconomia circular que permeti la generació estable de llocs de treball directes a aquestes comarques, que engloben més del 60% de les tones de fusta venudes a tot el país. L’import de l’adjudicació a 16 empreses és de 657.849,73 euros.

Les entitats locals on s’ha adjudicat mes fusta pública han estat l’EMB de Castellbó, l’EMD d’Aransa i l’EMD d’Ars. Els treballs que es realitzaran són en gran part de millora i comporten gestió forestal, sobretot aclarides en boscos joves i repoblacions. Hi haurà gestió de més de 1.000 hectàrees per millorar-ne la vitalitat, reduir-hi el risc d’incendis i fer-los més resistents davant de sequeres, plagues forestals i esdeveniments extrems causats pel canvi climàtic.

La major part de la fusta subhastada prové de boscos ordenats, que en el cas dels espais naturals de protecció especial s’han sotmès a informe dels òrgans de gestió corresponents per tal d’incorporar les condicions que permetin fer compatible l’aprofitament dels boscos amb la conservació de la biodiversitat.

Aquesta iniciativa forma part d'una aposta ferma i més global centrada en l'àmbit de la gestió forestal. Així, l'objectiu és impulsar la bioeconomia i el desenvolupament de les zones rurals. L'estratègia se centra en la gestió forestal sostenible, el foment de l'ús de la fusta en la construcció, l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola o l'impuls del sector surer de Catalunya, entre d'altres.