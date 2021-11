El Patronat de la Patum ha acordat aquest divendres reprendre la convocatòria del concurs de cartells per La Patum 2022, així com convocar el termini perquè les parelles interessades presentin la seva sol·licitud com a Administradors de La Patum 2022. Es tracta de dos processos habituals mesos abans de celebrar la Patum.

Com ja va explicar Regió7 fa unes setmanes durant la visita de l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, a València i Elx per tractar el finançament de les festes Patrimoni Immaterial de la Humanitat, el consistori treballa amb la idea que la festa es pugui celebrar aquest proper juny després de la suspensió dels dos últimms anys

Subvenció de 100.000 euros de la Generalitat

En el Patronat també s'ha notificat que els pressupostos del govern de la Generalitat preveuen destinar una subvenció de 100.000 euros a la festa per a les properes quatre edicions. Això suposa una novetat rellevant respecte als últims anys, en els quals l’aportació del govern català era a través d’una subvenció en concurrència competitiva i, per tant, no es tractava d’un finançament estable.

A més, el president del Patronat i alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha exposat els temes tractats i contactes realitzats en les visites de treball al País Valencià. A part de reunir-se amb representants dels consistoris i membres de l'organització de les festes, Sànchez i la regidora de Patum, Roser Valverde, es van trobar amb representants del ministeri de Cultura i Esport per conèixer les convocatòries i línies de subvenció que ofereix l'executiu en l’àmbit del patrimoni cultural.