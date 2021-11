Berga Residencial, la nova residència i centre de dia de Berga que va obrir portes just ara fa set mesos, ha celebrat aquest divendres la inauguració oficial llançant un retret a les adminsitracions comarcals per la manca de suport en els últims anys en què s'ha gestat el projecte, i reclamant més col·laboració a partir d'ara. L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez -que també era present a l'acte- ha fet autocrítica i ha reconegut que durant uns mesos "les administracions potser no hem acompanyat tant com hauríem d'haver fet". L'acte ha comptat amb la presència de la consellera de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Violant Cervera.

La gerent del centre, Sara Malé, va posar èmfasi en les "excel·lents instal·lacions" i va recalcar que és "un projecte capdavanter en el sector, tant a nivell arquitectònic com per la instal·lacio de mitjans d’última tecnologia". En aquest sentit, s'ha de destacar que les habitacions disposen de bany propi, televisió, armaris i llits d'última tecnologia que permeten baixar fins a terra i amb doble barana. A més, també compten amb detectors de moviment, així com amb un sistema de detecció i control per evitar el risc de fuga de persones amb deteriorament cognitiu.

A dia d'avui, el centre compta amb una ocupació del 55%. Es preveu que, un cop estigui al 100%, es puguin crear una cinquantena de llocs de treball directes i 25 d'indirectes. La inversió realitzada ha estat de 6 milions d'euros. "És un dels projectes més importants a la comarca en els últims anys", ha opinat Malé.

Mentrestant, la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha assegurat que "les administracions hem de fer possible que els models residencials puguin canviar, adaptats a les necessitats dels usuaris". També va valorar positivament que la residència estigui situada al centre de la ciutat. En la mateixa línia, el batlle de Berga, Ivan Sànchez, va recordar que Berga Residencial és un canvi de paradigma. "No fa tants anys les residències buscaven espais tranquils allunyats del centre, i Berga Residencial suposa en canvi del tot positiu".