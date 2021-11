El Consell commemora la Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR), que se celebra del 20 al 28 de novembre, amb l’organització d’activitats i xerrades, que tenen la col·laboració dels ajuntaments de Gironella i Avià, i les escoles Vedruna Berga i FEDAC Gironella.

Divendres 26 de novembre, Vedruna Berga i FEDAC Gironella faran el joc de taula La Ruleta dels ODS, on els participants podran reflexionar sobre els diferents objectius presents i futurs, referents a la sostenibilitat, relacionant temàtiques com la pobresa, la salut, el medi natural, el món de la indústria, etc. El mateix dia, l’Escola Vedruna portarà a terme un escape room sobre plàstics. A banda, diumenge 20 i dilluns 21, Gironella i Avià acolliran les xerrades Menstruació Sostenible i Bolquers de Tela respectivament.