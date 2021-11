El govern de Berga fa passos endavant per fer possible el retorn de la seva festa més preuada l’any 2022. El Patronat de la Patum va acordar divendres passat reprendre la convocatòria del concurs de cartells, així com convocar el termini perquè les parelles interessades presentin la sol·licitud com a administradors de la festivitat. Amb l’inici d’aquests dos tràmits i la subvenció de 100.000 euros amb què la Generalitat s’ha compromès a finançar la tradició durant quatre anys, s’obre el camí per recuperar les danses multitudinàries entorn del foc, després d’una aturada de dos anys, a causa de la pandèmia.

L’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, explica que s’estudien diversos escenaris possibles, «ja que la situació sanitària del pròxim juny encara és una incògnita». Malgrat el repunt en els contagis que s’ha registrat durant les darreres setmanes, el consistori diposita les seves esperances en la vacuna. «Afortunadament, a la nostra comarca tenim un índex de vacunació elevat, però caldrà que tothom prengui consciència sobre la necessitat d’immunitzar-se si volem celebrar una Patum de forma segura i responsable», posa en relleu Sànchez.

En el marc del Patronat, també es va donar a conèixer que els pressupostos del Govern de la Generalitat preveuen destinar una subvenció de 100.000 euros a la festa per a les properes quatre edicions. Sànchez valora aquesta aportació «com un pas endavant en el reconeixement de la festa, que durant molts anys ha estat infradotada econòmicament». Fins ara, l’aportació del Govern català era a partir d’una subvenció en concurrència competitiva. «La Patum és un símbol per a Berga, però també per a Catalunya, i com a tal és important garantir el seu finançament», considera l’alcalde.

Amb tot, lamenta que les festes declarades Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, com la Patum, no rebin un suport econòmic per part de l’Estat espanyol. De fet, un dels objectius en què treballa, juntament amb la regidora de Cultura i Patum, Roser Valverde, és la creació d’una comissió amb els representants d’altres festes populars, com ara les Falles de València i el Misteri d’Elx, amb qui es va reunir fa aproximadament un mes per posar en comú els problemes en el finançament i establir una estratègia conjunta per sol·licitar ajuts al Ministeri de Cultura. Sànchez apunta que la comissió es crearà en les pròximes setmanes.