El colofó del cicle Fòrum 10 Comunicació, que organitza cada any Ràdio Puig-reig, va tenir com a protagonistes quatre periodistes de llarga trajectòria per debatre la situació de la ràdio com a mitjà de comunicació i el futur que l'espera. Joana Vallès, cap de continguts de La Xarxa, Joan Maria Morros, cap d’informatius de Rac1 i degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Cinto Niqui, periodista de Ràdio 4 i professor de comunicació de la UAB i Oriol Duran, secretari de Mitjans de Comunicació de la Generalitat, van discrepar sobre com serà el mitjà en els propers anys. Tot i així, tots quatre van coincidir en què el consum de productes radiofònics es mantindrà, en part gràcies a la creació de podcasts, que permeten que cadascú es creï una graella de continguts a mida.

El més veterà dels quatre era Cinto Niqui, que des de fa 41 anys presenta el programa “L’altra ràdio”, a Ràdio4. Niqui va apuntar que la ràdio aprofitarà el perfeccionament en la sintetització de veu i que no trigarem a sentir butlletins de notícies amb veu d’ordinador. L’igualadí Joan Maria Morros va discrepar, i va remarcar que com a degà del Col·legi de Periodistes i com a cap d’informatius de Rac1, vetllarà perquè els informatius sempre estiguin fets i locutats per persones.

Joana Vallès va destacar que darrere de qualsevol programa de ràdio hi ha d’haver "passió periodística", fins i tot en l’actual món digitalitzat. I Oriol Duran va dir que la ràdio sempre s’ha sabut adaptar a les circumstàncies de la societat, com ha fet darrerament amb el sorgiment d’internet i dels telèfons mòbils intel·ligents. El mateix secretari de Mitjans de Comunicació va fer la cloenda del Fòrum10 d’enguany tot indicant que la producció, la llengua i el consum de l’audiovisual són reptes que ocupen i preocupen a la Generalitat.

L'acte, a més, va tenir la participació de l'Escola Municipal de Música de Puig-reig, que enguany celebra 30 anys. Hi van actuar, al principi i al final de l'acte, Biel Figuls a la trompeta i Xavi Guitó al piano. Ha estat una edició edició especial del Fòrum 10 perquè el cicle fa tres dècades que s'organitza i, a més, l'emissora de Puig-reig ha arribat als 40 anys d'emissions.