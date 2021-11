Puig-reig està més a prop de tenir un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), després de treballar-hi des de l’any 2007. L’Ajuntament ja ha fet l’aprovació definitiva i ara només falta que la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat li doni el vistiplau en les pròximes setmanes, segons ha explicat a Regió7 l’alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba.

Ara, el POUM que té el municipi data del 1988. En aquest sentit, Altarriba recorda que està molt desfasat i que no s’adapta a la fisonomia actual de la població. Una de les característiques principals del nou pla són les importants rebaixes en la previsió de creixement del nombre d’habitants.

Segons ha explicat Altarriba, el POUM anterior preveia que Puig-reig pogués arribar a tenir 30.000 habitants. La realitat, en canvi, és ben diferent. Des de l’any 1960, Puig-reig ha experimentat una progressiva pèrdua de població que va tocar fons el 2018, amb poc més de 4.000 habitants.

En aquesta línia, l’actual POUM ha reduït les zones urbanitzables. «Hem seguit el sentit comú i hem intentat que aquest POUM sigui el màxim de realista possible», apunta Altarriba, que es mostra satisfet perquè la fi del procés per tenir el nou POUM està més a prop 14 anys després d’arrencar els tràmits.

D’altra banda, el batlle explica que el planejament preveu l’ampliació de les fàbriques de les colònies industrials, tot i que això dependrà en última instància dels plans territorials d’Urbanisme i del pla director urbanístic de les Colònies del Llobregat. Precisament, aquesta última qüestió es va posar sobre la taula per part d’empresaris de les colònies en la jornada del Dia de la Cambra al Berguedà, celebrada dijous passat. Els ponents van demanar menys traves burocràtiques i legals per part de les administracions per poder adaptar els espais de les seves fàbriques a les necessitats actuals.