Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir, dilluns, a 2/4 de 10 del matí un home de 46 anys originari de la República Dominicana que cultivava un total de 530 plantes de marihuana a Berga.

A les 6 i 40 minuts del matí, un veí del carrer Mossèn Huch va advertir els Bombers que uns cables elèctrics situats en una façana estaven cremant i fent espurnes. Quan el cos va entrar en un dels pisos, es va trobar un home que s’escapava i va descobrir una plantació de marihuana en l’interior de l’habitatge. Presumptament, la persona detinguda hauria punxat el fluid elèctric de la xarxa per cultivar la plantació. Arran d’això, els Mossos el van detenir per un delicte contra la salut pública i un altre per defraudació de fluid elèctric.

Tot i que les espurnes als cables elèctrics es van extingir a les 7 del matí, diversos habitatges del carrer es van quedar sense llum mentre es resolia l’avaria.