L'Agència de Desenvolupament del Berguedà arranca aquest mes de novembre el programa de “Suport personalitzat en digitalització i assessorament comercial al Berguedà”, amb l’objectiu de millorar la visibilitat i posicionament al món digital dels comerços i serveis per captar més clients. En total, es portarà a terme a 400 establiments de la comarca.

Es tracta d’una acció que s’ha creat a partir de l’anàlisi dels punts febles de l’àmbit comercial comarcals detectats tant en el Pla Estratègic del Sector Comercial del Berguedà 2021-2025, com en el Pla d’Acció 2021 de les associacions de comerciants. En aquests dos documents es destaca que el nivell de digitalització dels comerços en general és baix, aspecte que provoca pèrdues d’oportunitats d’incrementar el mercat. Alguns establiments presenten una imatge poc actualitzada i una oferta poc adequada, que implica una disminució de l’atractivitat de les zones comercials i fugues de compres a altres comarques.

En aquests documents es detecta que el 80% dels consumidors fan alguna compra online, principalment de productes no quotidians, i pràcticament tots els consumidors consulten informació de productes o d’establiments per mitjans virtuals (Google, xarxes socials, espais web, etc). La imatge de les botigues és un aspecte poc valorat pels clients. També es conclou que els comerciants tenen dificultats per assistir a cursos formatius per les incompatibilitats horàries.

Per transformar aquestes dades, sorgeix la iniciativa conjunta de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i la Federació del Comerç del Berguedà. D’aquesta manera es realitzaran aquests 400 assessoraments personalitzats, que encaixen perfectament amb els diferents Plans d’acció, en els quals s’hi prioritza la modernització i la digitalització dels negocis.

El programa d’assessoraments personalitzats es desenvoluparà durant els propers mesos i millorarà les competències dels comerciants, i la competitivitat dels establiments comercials. Es desenvoluparan dues línies de treball: la digitalització bàsica dels establiments i la millora de la imatge física d’aquests establiments.

La digitalització bàsica dels establiments es centra en l’optimització de l’ús de Google My Business per tal de millorar el seu posicionament SEO i la seva visibilitat. Complementàriament s’ha editat una guia de funcionament de Google My Business per tal que els comerciants puguin treure el màxim partit d’aquesta eina.

A més, s’està realitzant una diagnosi de la imatge dels diferents negocis participants, i tenint en compte el seu perfil de client, s’elaborarà de forma personalitzada un recull de propostes per la millora de la façana, el rètol, l'aparador, l'entrada, el circuit comercial, el taulell, la il·luminació i l'exposició dels productes dels establiments. L'objectiu és transmetre millor els valors del negoci i destacar els productes i serveis per augmentar la comunicació visual amb els consumidors i les visites i vendes realitzades.

Aquesta iniciativa es porta a terme amb el finançament de la Diputació de Barcelona mitjançant els programes Treball, Talent i Tecnologia, i Xarxa de Governs Locals. La inscripció de negocis en aquest programa s’ha realitzat a través de les associacions de comerciants del Berguedà, de l’associació Hostaleria i Turisme del Berguedà, i a través de les comunicacions que l’Agència envia als comerços i serveis registrats al cens d’establiments comercials del Berguedà.