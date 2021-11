La cota de neu s’ha desplomat aquesta matinada a l’Alt Berguedà fins als 800 metres, i diversos pobles -on no estava previst que la neu hi fes acte de presència- s’han despertat amb una petita enfarinada. A Castellar de n’Hug, Saldes i Gósol s’han despertat amb uns 5 centímetres de neu. A més, a Sant Julià de Cerdanyola – que no arriba als 1.000 metres-, també hi havia els camps i les teulades emblanquinades. Fins i tot a Bagà, a 800 metres, s'ha registrat 1 centímetre de neu segons el Servei Meteorològic de Catalunya.

El temporal està afectant poc a la circulació a la comarca. Aquest vespre, segons Trànsit, només la carretera de Coll de Pal està tallada per risc d'allaus. Durant el dia han calgut cadenes per passar-hi, igual que a la BV-4243, a Castellar del Riu.

⚫❄ Tallada la BV-4024 a Bagà (Coll de Pal) per risc d'allaus — Trànsit (@transit) 24 de noviembre de 2021

Més generosa ha estat la nevada a l'antiga estació d'esquí dels Rasos de Peguera - a 15 quilòmetres de Berga- on aquest dimecres al matí s'hi acumulaven 25 centímetres, segons ha anunciat a través de les xarxes socials el mateix xalet-refugi. A primera hora del matí, era necessari l'ús de cadenes per arribar a la zona de les velles pistes d'esquí.