L’empresa Casa Lladó S.L. i la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà estrenyen vincles. Per encàrrec de l’empresa, els usuaris del Taller Coloma són els encarregats de repartir per les finques de tota la comarca els cartells que avisen els veïns del dia en què els operaris passaran a fer la inspecció periòdica obligatòria a les instal·lacions de gas. Es tracta d’una revisió que s’ha de passar cada cinc anys a totes les llars.

Casa Lladó és l’encarregada de fer aquestes inspeccions, per encomana de Nedgia, la distribuïdora de gas natural del Grup Naturgy. Quan arriba la temporada d’inspeccions, cal penjar uns 200 cartells per setmana, un per cada bloc de pisos on cal fer revisions.

Al Berguedà, el vincle entre l’empresa i el Taller Coloma ve d’anys enrere. Casa Lladó ja col·labora amb la Fundació cada Nadal des de fa uns anys. L’empresa encarrega a l’entitat les felicitacions de Nadal i fa ús del seu servei de bugaderia. Mentrestant, Casa Lladó ha col·laborat amb festes i esdeveniments que l’entitat ha celebrat, com ara els 35 anys.

De fet, Casa Lladó és l’encarregada de fer les inspeccions al Berguedà, la Cerdanya, el Bages i el Solsonès, i en tots els territoris intenta que qui faci el repartiment de cartells sigui una entitat social.