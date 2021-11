Que del teu pas pel nostre municipi només en quedi un bon record. Si t’agrada com et cuidem, cuida’ns! Aquest és l’eslògan utilitzat per una campanya que pretén conscienciar a la societat sobre el model turístic que es vol impulsar al municipi i a la comarca.

El consistori remarca que tant el municipi com la comarca "parteixen d'una problemàtica evident en relació a la gestió i recollida dels residus, tenint en compte que el funcionament del sistema del porta a porta no s'acaba d'entendre per part del visitant. Aquest fet, desencadena unes problemàtiques com els abocaments en punts específics del municipi, especialment en els caps de setmana de més activitat i moviment", assegura l'Ajuntament en un comunicat, que es proposa capgirar aquesta tendència.

Les actuacions que s’estan portant a terme en aquest campanya han estat la creació d'un audiovisual divulgatiu per explicar el funcionament bàsic d'aquest sistema porta a porta, l'elaboració d’unes pancartes per penjar a les illetes del porta a porta i el disseny de diverses postals que s'ubiquen en els establiments del municipi més freqüentats pels visitants.

A part d’això fa uns mesos també es va dur a terme una xerrada-debat amb els ponents Roser Vernet i Rafel López Monné, ambdues persones vinculades al sector turístic amb una visió de pensament crític. També hi van participar diferents agents del territori, entre ells l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.