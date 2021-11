Malestar creixent entre les associacions de veïns de Berga per l’increment d’inseguretat a la zona del barri vell, especialment a l’entorn del Mercat Municipal. És per això que reclamen més seguretat ciutadana, exigència que també faran pública el proper dijous 2 de desembre en una plantada a la plaça de Sant Pere.

Les entitats veïnals consideren que la situació cada cop és més insostenible entre el carrer Mossèn Huch, el carrer del Balç, el carrer Mossèn Comellas i la Plaça Sant Ramon, on proliferen els robatoris, ocupacions, baralles i amenaces i el tràfic i consum de drogues.

Precisament, fa tot just tres dies aquesta zona va ser notícia per la detenció d’un home que va ser descobert amb un cultiu de 530 plantes de marihuana. El detingut, originari de la República Dominicana, havia causat espurnes en un cable del carrer Mossèn Huch en punxar el fluid elèctric de la xarxa. L’home va ser acusat d’un delicte contra la salut pública i un altre per defraudació de fluid elèctric.

Tenint en compte que aquesta és una de les zones més problemàtiques de la ciutat, aquest estiu va néixer la nova associació de veïns de Sant Ramon, per aglutinar totes les queixes de persones residents en els carrers ja esmentats anteriorment. Les associacions van fer front comú amb la nova entitat i es van adherir a les seves reclamacions en una reunió que van celebrar aquest dimecres.

Robatoris en botigues i brutícia

Les associacions també van constatar en la trobada que es produeixen igualment robatoris a domicilis i comerços de tota la ciutat, i van tractar la problemàtica dels abandonaments de deixalles. Segons el veïnat, aquesta circumstància s’estén per les àrees comercials i pels carrers del Balç, Cardona, Castellar del Riu, Pietat, Maragall, Harmonia, Borredà, Buxadé, Mossèn Espel i Barcelona.

De fet, fa poc més d’una setmana, el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Berga van iniciar una campanya per millorar el porta a porta i augmentar la taxa de reciclatge a la ciutat. Tot i el poc recorregut que encara té la iniciativa, les fonts veïnals han apuntat a Regió7 que, fins al moment, no està tenint una repercussió positiva pel que fa a la reducció dels abocaments a la via pública.