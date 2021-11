Ja fa dos mesos que van començar els treballs a la Ronda Moreta i, segons ha pogut saber Regió7, encara no es preveu una data concreta per a la seva finalització. L’Ajuntament de Berga admet que segurament haurà d’aturar les obres per evitar molèsties als comerços de la zona durant la campanya de Nadal. Això sí, la circulació només estarà permesa per als vianants, i no per als vehicles.

Segons va poder constatar aquest diari, les actuacions van aproximadament amb unes dues setmanes de retard respecte als terminis inicialment previstos. Això significa, doncs, que si no s’aturessin, acabarien com a molt aviat la mateixa setmana de Nadal. En principi, s’esperava que pels volts del pont de la Puríssima estiguessin enllestides. S’ha de tenir en compte que el president de la UBIC, Xavier Orcajo, ja va posar el 10 de desembre com a data límit per acabar-les, i va donar com a alternativa precisament el que ara considera el consistori.

El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Berga, Aleix Serra, assegura que en els dies previs a Nadal «les obres s’aturaran si no estan acabades» i que es deixarà «un carrer transitable». L’edil comenta també que la meteorologia adversa d’aquesta setmana no ha beneficiat el desenvolupament dels treballs, tot i que la principal raó del retard és la col·locació de les llambordes trobades sota l’asfalt.