La desena edició del Concurs de Ratafia de Berga ha tingut enguany rècord de participants i ha arribat a la xifra de 59 productors del tradicional licor català.

El certamen, que és el principal reclam de la celebració de la Fira de la Xocolata i la Ratafia a la capital del Berguedà, enguany havia facilitat la participació de productors de fora la comarca habilitant punts de recollida a Prats de Lluçanès, Olost i Santa Coloma de Farners. La iniciativa ha funcionat i això ha influït en l’augment de participants en el concurs, que va guanyar Marc Ros, de Puig-reig. Al certamen hi participen productors artesans de ratafia i el requisit és que la base sigui de nou verda.

Pel que fa al desenvolupament de la fira, que enguany es reprenia després que l’any passat s’anul·lés per les restriccions de la covid-19, els organitzadors la valoren amb satisfacció. «Estem contents sobretot perquè la celebració de la fira ha caigut enmig de tot el tema del passaport covid i, malgrat això, el nivell d’afluència ha estat similar al de l’última edició de la fira abans de la pandèmia», va assegurar l’organització de la fira a Regió7.

El carrer Roser ha tingut una vintena de parades de productors de ratafia i de xocolata d’arreu de Catalunya. L’organització va apuntar que, pel que fa a les vendes, també va ser positiu, ja que, en ser una fira tan específica, la gent que hi va ja sap què s’hi vendrà i què li interessa comprar.

La fira també va tenir diverses activitats complementàries, com una exposició sobre destil·leries i cellers de Berga, tastos de xocolata i ratafia, una xocolatada popular, diversos tallers com el de fer sabó de xocolata o el de xocolata crua, així com el tradicional sopar ratafiaire celebrat al Cinema Catalunya.