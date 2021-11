Les garrofes de Berga van ser ahir reconegudes a través de la presentació del primer treball guardonat amb l’ajut a la recerca sobre els Pastorets de Catalunya. Es tracta de «Les Garrofes. 120 anys de crítica social berguedana a partir dels Pastorets de Pitarra», d’Albert Rumbo. El treball relata les particularitats de les garrofes dels Pastorets de Serafí Pitarra, que a través d’aquests jocs poètics critiquen i repassen l’actualitat berguedana cada Nadal.

La presentació va tenir com a plat fort la ponència de l’autor del treball, Albert Rumbo, qui va endinsar-se en l’estudi del fenomen Pastorets després d’haver-hi estat vinculat dues dècades. En el decurs dels darrers anys ha recopilat tot el material oral i escrit al voltant de les Garrofes berguedanes, el que ha permès salvaguardar aquest patrimoni i assegurar-ne la preservació, un dels valors més destacats de la recerca presentada ahir.

El treball també mostra l’evolució dels textos de les Garrofes, que «esdevenen més clares i directes a mesura que es van recuperant les llibertats democràtiques», va remarcar Rumbo, que també va explicar que «antigament, forçats per la situació política del país, eren més críptiques i insinuaven més que no deien». Segons Rumbo, aquesta situació «crec que els comportava més feina als seus autors, perquè no només havien de pensar què es deia, sinó com es deia», i va assegurar que «en aquest aspecte hi ha veritables obres d’art».

Sobre com el fenomen ha perdurat en el temps i com s’hi ha adaptat, l’historiador va explicar que la recerca permet veure que «antigament podien complir fins i tot una necessitat social que actualment no es manté». Segons l’autor, «la gent abans podia aprofitar les Garrofes per dir i sentir coses que si no es deien en aquest context no es deien o sentien. Actualment, les xarxes socials supleixen en bona part aquesta necessitat». «Crec que això ha perjudicat les Garrofes», va lamentar Rumbo.

A la presentació hi va participar, a més de l’historiador, el president de La Farsa, Ferran Pujols, la regidora de Cultura de Berga, Roser Valverde, i el coordinador general de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, Josep Peramiquel.