Un any després, però amb un escenari un pèl diferent per la situació sanitària, els esquiadors o excursionistes que vulguin accedir a la Molina per Coll de Pal aquesta temporada d’hivern tornaran a córrer el risc de trobar-se l’accés tancat a partir de la zona del Xalet.

El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Bagà, Marc Camps, assegura que, de moment, no s’han produït avenços en les converses amb la Diputació per no haver de tenir la carretera tallada bona part de l’hivern. De fet, l’ens provincial ara estaria estudiant la viabilitat de les propostes que es van posar damunt la taula en l’última reunió entre les dues parts.

En aquest sentit, un dels obstacles és que Ajuntament i Diputació parteixen de dues posicions diferents. Camps ha explicat a Regió7 que el consistori continua reclamant que es faci l’aparcament previst de 174 places a la zona de l’edifici de serveis –i que el municipi va acordar amb l’estació de la Molina.

En paral·lel, considera que s’hauria de garantir l’opció d’accedir-hi amb vehicle privat i, per tant, reclama que la neteja de la carretera es faci amb més periodicitat del que es porta a terme ara, en què roman tallada quan hi ha risc que la neu acumulada al vessant de la muntanya es precipiti a la via formant congestes. En aquest escenari, és impossible la circulació o, com a mal menor, es fa necessari l’ús de cadenes.

D’altra banda, la Diputació prefereix que només es pugui accedir amb turisme fins al Xalet, on hi hauria un aparcament, i que s’habiliti un bus llançadora per anar fins a la zona on arriben les pistes de la Molina. De tota manera, aquest diari no ha pogut contrastar encara amb l’administració provincial les seves intencions.

Una altra reclamació de l’Ajuntament de Bagà és que la Diputació financi el cost de la neteja de la via si s’augmenta la periodicitat a canvi que el consistori també tingui una forta implicació en les actuacions.

Camps confia que aquestes qüestions es puguin començar a desencallar en futures reunions.