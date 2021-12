L’Onada Serveis ha inaugurat oficialment aquest dimecres un nou centre de dia de gent gran a Berga que ha canviat d’emplaçament. Abans es trobava al Passeig de la Indústria, i ara s’ubica al carrer de la Sardana, precisament al costat de la residència Sant Bernabé. La principal característica del nou edifici és que disposa de més serveis que l’anterior.

«L’anterior lloc no complia amb tots els requisits que necessitava pel nostre model», ha apuntat la directora de l’empresa l’Onada, Cinta Pascual, en l’acte oficial d’inauguració. El centre de dia va tancar, com tots els altres equipaments d’aquest tipus, el març del 2020 a causa de la pandèmia de la covid-19, i el mateix juliol ja va reobrir en la nova ubicació.

L‘edifici és tot de planta baixa per facilitar l’accés i la mobilitat dels usuaris, compta amb diverses instal·lacions, com una petita cuina, dos menjadors -un per a usuaris vàlids i un altre per a usuaris assistits-, sala de televisió, sala d’activitats, dutxa i gimnàs.

Aquest centre ofereix tots els serveis bàsics dels centres de dia de L’Onada, com transport, àpats a domicili i al propi centre per a persones externes. A més, organitza diferents activitats i tallers psico-funcionals i estimulatius per als usuaris. Disposa d’un total de 40 places, de les quals 19 són públiques i 21 privades, i d’un Servei d’Atenció Domiciliària (SAD).

«Destacaria el treball que fem conjuntament amb les famílies. Necessitem saber que hem de treballar amb cada usuari i personalitzar cada taller», ha assenyalat la directora del centre, Núria Ginovart. Cada una de les nostres persones són úniques, tenen el seu pla d’atenció i els seus objectius. Això ens fa sentir orgullosos», ha afegit la directora de l’empresa, Cinta Pascual.

Tot i que no ha fet cap parlament, en l’acte també hi era present l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, mentre que la regidora de Gent Gran, Dolors Tous, ha encoratjat el centre a tirar endavant ja que la ciutat té un part important de població envellida.

L’Onada Serveis compta amb 17 residències i 14 centres de dia a tot Catalunya. Al Berguedà, disposa d’una residència a Casserres, i al Bages a Sant Fruitós de Bages, Sant Vicenç de Castellet i Santpedor.