Aquest dissabte, 4 de desembre, el Market Gironella Vila de Nadal, ubicat a la plaça de l’Estació, obrirà les seves portes amb l’espectacle de l’encesa de les llums de Nadal, i serà l’eix central de totes les activitats de Nadal al municipi. La primera setmana comptarà amb 21 parades d'artesania, però entre totes les setmanes passaran pel mercat una vuitantena de paradistes diferents. "Les marques que repeteixen cada setmana són molt poques.”, ha apuntat el regidor de Promoció Econòmica, Santi Felius. A més, també hi hauran espais pels comerços, bars i restaurants del municipi. Estarà obert un total de 22 dies fins el 5 de gener.

Més enllà de les parades els visitants també podran gaudir de concerts els dissabtes a la tarda, i els més petits podran participar als diversos tallers que s’organitzen els diumenges al matí, amb inscripció prèvia. El primer taller serà de manualitats amb la Bernadette Cuixart, el 12 de desembre, el segon serà un taller de reposteria amb Leclair Bakery, el 19 de desembre, i l’hora del conte, el 2 de gener.

“El market serà l’epicentre, amb el caga tió popular i l’arribada del patge Gercai, però enguany hem seguit treballant per convertir Gironella en una Vila de Nadal, i un cop més hem creat una programació d’activitats de Nadal que inclou les dels centres escolars, de les associacions i de totes les àrees i regidories del municipi”, ha explicat Lluís Vall, regidor de Cultura.

Per tal de fomentar i premiar les compres al mercat s’ha creat un carnet de compra, simulant una targeta de fidelització. Per cada compra es rebrà un “sticker” que s’haurà d’enganxar al carnet. Un cop es tinguin 9 “stickers” el carnet s’haurà de dispositar a una bústia ubicada al Market i s’entrarà al sorteig d’un producte aportat per les marques que participen al mercat. Tota la informació es pot consultar a la web visitgironella.cat/market.

Fira de la Puríssima

El consistori també ha presentat la Fira de la Puríssima, que enguany celebra la 36a edició, el proper 8 de desembre. La principal novetat és que al nucli històric només s’hi ubicaran parades d’alimentació, i es recupera la ballada de gegants a la plaça de l’Església.

Com ja és tradició, el plat estrella de la fira, el tast del blat de moro escairat es farà a les 11.30h a la “plaça del blat de moro”, però amb la novetat que enguany s’ha habilitat la venda anticipada dels tiquets pel blat de moro a diversos establiments del municipi, a 1,50€, i la venda el dia de la fira per 2€.