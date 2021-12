La nova Federació del Comerç Berguedà portarà a terme la primera campanya per les festes nadalenques. A partir d’aquest dissabte 4 de desembre, els comerços de Berga, Gironella i Bagà que formin part de cada associació de botiguers oferiran un petit joc als seus clients que posarà a prova la seva coneixença del comerç de cada població, a part de sortejar premis suculents com un viatge a Egipte. Mentrestant, Puig-reig -que també integra la federació- ha preparat un joc al marge que preveu presentar en els pròxims dies.

El joc consistira en que els compradors hauran d’encertar quin és l’element discordant dels aparadors de les botigues, és a dir, que no es correspon amb la gamma de productes que habitualment ven l’establiment. La solució s’haurà d’escriure en unes butlletes que es poden trobar a qualsevol comerç. Cada participant, com a mínim, haurà de recorre tots els comerços d’una població per entrar al sorteig.

A Berga se sortejaran 3 packs de jocs de taula i experiències per infants i famílies; a Gironella, vuit vals de compra per gastar a les botigues participants valorats en 500 €: dos vals de 100 € i sis de 50 €; i A Bagà, hi haurà en joc tres vals de 100 euros de compra cadascun.

A més, es realitzarà un segon sorteig; una panera valorada en 100 € amb productes del Berguedà, per a cadascuna de les poblacions -inclosa Puig-reig- preparades des del Taller Coloma. I finalment, hi haurà el premi estrella: el sorteig d’un viatge a Egipte per a dues persones. Tan sols serà premiada una butlleta d’entre totes les quatre poblacions.

El sorteig es retransmetrà en directe el dia 8 de gener per TV Berguedà i per l’Instagram Live de la Federació del Comerç Berguedà (@comercbergueda) i BergaComercial.

D'altra banda, pròximament s'emetran a través de les xarxes de la FCB (@comercbergueda) i de les diferents UBIC, a més de TV Berguedà, 4 vídeos de sensibilització i promocionals dels establiments. Aquesta última acció compta amb un pressupost de 5.000 euros, mentre que pel joc la partida és d'uns 3.000 euros.