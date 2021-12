Les associacions de veïns de Berga es concentraran avui dijous a la plaça Sant Pere per reclamar al consistori que hi hagi més seguretat ciutadana a les zones més conflictives de la ciutat.

Les entitats van decidir convocar aquesta plantada la passada setmana en una reunió en que l’associació Sant Ramon -que tot just va néixer aquest estiu- va exposar la situació que es viu entorn del mercat municipal. Segons les entitats, s’hi produeixen baralles i amenaces, tràfic i consum de drogues i ocupacions, entre d’altres circumstàncies. En la reunió també es va posar en relleu que hi ha robatoris a domicilis i botigues a tota la ciutat així com que hi continuen havent abandonaments de deixalles en diferents punts de Berga.

Precisament, aquesta concentració, que se celebrarà a 2/4 de 7 d ela tarda, gairebé coincideix amb el ple ordinari de desembre de la corporació, que arranca mitja hora més tard, a les 7.