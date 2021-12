Els veïns i veïnes de Gósol no tenen telèfon fix i ADSL des del passat dimecres, a causa d'una petita nevada. El consistori considera que la prolongació de l'avaria es deu a "l'abandonament de les infraestructures telefòniques per part de Telefònica, en aquest cas concret per la manca de renovació de la centraleta de telefonia local, ja que alguns recanvis són molt difícils d'aconseguir per la seva antiguitat", recorda l'Ajuntament de l'Alt Berguedà.

El seu alcalde, Lluís Campmajó, apunta que l'empresa està esperant "les peces i els xips de recanvi". Es tracta d'una situació, remarca el batlle, que es produeix habitualment en episodis de nevades, però més abundants que la de la passada setmana, ja que tan sols es van acumular uns 10 centímetres. Campmajó aclara que l'avaria afecta pràcticament tot el municipi, i que causa especials molèsties als veïns el fet de no disposar de telèfon fix, ja que de connexió a Internet n'hi ha, però funciona a molt poca velocitat. S'ha de tenir en compte, a més, que es tracta d'un poble on una part important de la població són persones d'edat avançada que tan sols es comuniquen a través del telèfon fix. D'altra banda, el consistori critica que "l'empresa subministradora tampoc ofereix un servei d'atenció al client mínimament satisfactori, on exposi amb claredat la naturalesa de les avaries des del primer moment, proposi alternatives als clients, expliqui correctament els treballs que s'efectuen o estimi el temps de normalització dels serveis".