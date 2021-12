L’Ajuntament de Bagà, viu un mandat "presidit per tota mena d’anomalies i incerteses, a banda d’una complerta inoperativitat a nivell de gestió, manteniment i obres", denuncia el PSC en un comunicat difós aquest divendres, en el qual culpa de la situació a la composició del cartipàs municipal que ha quedat després del trencament del pacte de govern entre ERC i els mateixos socialistes i els moviments de regidors.

Una de les queixes del PSC és el fet que , "una trànsfuga del Grup Socialista, Mariona Pons", hagi passat al grup de no adscrits, hagi pactat amb ERC "a canvi d’un lloc de treball a la Fundació de la Residència (vicepresidida per l’Alcalde i la 1ª Tintent d’alcalde), concretament al Servei d’Atenció Domiciliaria", una contractació que entenen "incompatible", a més "d’impresentable a nivell ètic i estètic".

També protesten perquè el tercer tinent d’alcalde, responsable de Serveis, Brigada i Obres, Jaume Amills Guerrero, "ha abandonat el Grup d'ERC, s’ha passat al Grup de no adscrits, però mantenint la delegació de responsabilitats, i un lloc a la Junta de Govern". Aquesta és una situació "incomprensible", diu el PSC, a més de "mai vista ni mai contemplada en la legalitat vigent; és s a dir, un regidor de govern, abandona el grup, passa al grup de no adscrits, amb la trànsfuga Mariona Pons, i manté les delegacions i la presència a la Junta de Govern".

Davant, aquestes "anomalies i caos", el Grup Municipal Compromís per Bagà- CP, va adreçar diversos escrits al Secretari municipal, per demanar-li un informe oficial sobre la composició de l’equip de govern, uns escrits que el partit assegura que encara esperen resposta jurídica, i el cartipàs municipal que "no té res a veure amb l’aprovat pel Ple de l’Ajuntament".

"La preocupació del nostre Grup és doble. Per les irregularitats i presumptes il·legalitats que tots aquests moviments poden comportar, i pel grau de deteriorament de tots els serveis municipals. No es governa, simplement es mantenen en el govern. Bagà, no s’ho mereix", conclou l'escrit del PSC.