Prop d’un miler de persones han visitat aquest dissabte a la tarda el mercat de Nadal de Gironella en la seva inauguració, coincidint amb l’encesa de llums nadalencs al municipi i un espectacle paral·lel. Aquesta activitat va omplir de gom a gom l’espai de la Plaça de l’Estació, de forma equiparable a d’altres grans esdeveniments que s’hi han fet darrrerament, com el concert de la Pegatina per la Festa Major.

Tot i que aquesta circumstància és la que va atraure més públic, durant tota la tarda i vespre l’afluència de visitants va ser molt important. Es tracta d’un mercat inspirat en el model centreeuropeu, únic al Berguedà i també a la Catalunya Central si es té en compte que s’allarga que es prolongarà durant un mes.

A primera hora de la tarda, quan va obrir el mercat, l’espai estava més buit, però amb el pas dels minuts -mentre s’acostava l’esperat moment de l’estrena dels llums a les 6 de la tarda- el degoteig de persones que entrava al recinte va ser constant, fins al punt que en algun moment es va produir cua en l’entrada.

Bàsicament, les parades de fusta venen productes d’artesania, bijuteria, roba i també olis per la pell. A més, dues d’elles són exclusivament d’alimentació ocupades conjuntament per bars de Gironella.

Tot i que hi havia públic de totes les edats, ahir va predominar la presència de famílies amb nens i nenes per la festa de l’encesa de llums, com ja és habitual la resta d’anys quan se celebra aquesta activitat.

De les 21 parades instal·lades en aquesta primera setmana, al voltant d’un 60% són de comerços del municipi i de la comarca, i la resta són de d’altres indrets de la Catalunya Central o d’arreu de Catalunya. Per exemple, hi havien paradistes de la mateixa ciutat de Barcelona o de Mataró, i també s’hi van apropar visitants de diversos punts del país.

Marquèting exitós

El regidor de Promoció Econòmica, Santi Felius, va recordar que el mercat ha aconseguit promocionar-se més enllà de la comarca i de l’àmbit de la Catalunya Central, i que això ja ha tingut els primers efectes en el primer dia de mercat. Inclús s’espera la presència, segons va assegurar Felius, de paradistes de València i del Pirineu francès.

En total, es preveu que passin pel mercat al voltant de 80 paradistes diferents, ja que cada setmana pràcticament no en repetirà cap, a excepció dels bars de la vila.

El mercat de Nadal gironellenc es pot visitar durant tot aquest pont de la Puríssima i no tancarà fins el dia 5 de gener. Els únics dies en que no obrirà seran el dilluns, dimarts i dimecres de les dues pròximes setmanes, ja que són les jornades que el consistori ha detectat que hi ha menys activitat comercial.

A banda de l’activitat pròpiament del mercat, durant totes les festes de Nadal s’han preparat activitats paral·leles per a tots els públics, com concerts, tallers i espectacles. També hi haurà la tradicional Fira de la Puríssima el proper dimecres, que enguany només tindrà parades d’alimentació.