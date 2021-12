Les actuacions de la Ronda Moreta, que acabaran fora del termini inicialment establert i previsiblement s’hauran d’aturar per evitar les molèsties als comerços durant les festes nadalenques, han convertit un dels punts neuràlgics de la ciutat, al voltant del Passeig de la Pau, la plaça de la Creu i la mateixa Ronda Moreta, en una espècie de laberint en el qual els vianants han de superar alguns obstacles i només poden circular per unes passarel·les expressament habilitades.

Divendres passat, els treballadors de les obres prohibien el pas de vianants pel carrer Maixerí, a excepció de si hi vivien, per prevenir el risc que suposava la perforació d’un forat. En aquest punt s’hi fa una renovació de les xarxes de clavegueram i reg, que presentaven problemes d’estanquitat.

D’altra banda, els vianants que venien caminant del passeig de la Pau i es dirigien en direcció al passeig de la Indústria, o a l’inrevés, havien d’esquivar els camions i màquines de les obres, a més d’evitar les zones on la terra estava més enfangada.

Mentrestant, en el tram estricte de la Ronda Moreta s’han deixat dos trams més o menys planers al mig per facilitar el pas de vianants. Però la cosa es complica si hi han de passar cotxets, maletes o altres objectes voluminosos, a més que és gairebé impossible que pugui coincidir més d’una persona al mateix temps, fet que obliga que una d’elles hagi de trepitjar el terreny, en alguns casos enfangat, de les obres.

En el tram on conflueixen la Ronda Moreta i la Ronda Queralt, s’ha habilitat una estreta passera perquè els vianants que venen de la plaça de les Fonts puguin desplaçar-se al passeig de la Pau, o en el sentit contrari. Però, com en el cas anterior, és inviable que hi passi més d’una persona, i si es transporten elements d’amplitud considerable, la persona ha de posar els peus a la superfície que fa pocs dies s’ha començat a formigonar.

La situació va millorar aquesta setmana a la plaça de la Creu. Els vianants disposen d’un tram més ampli, en general força regular, de ciment i amb pedres petites per circular-hi, i ja s’ha començat a enrajolar l’espai del costat dels comerços. Però per accedir a algun dels dos establiments, els vianants han d’esquivar les rajoles, eines i pots de fang que hi ha a la zona. S’ha de recordar que ara fa uns quants dies alguna de les botigues es va veure obligada a tancar durant uns quants dies perquè era molt complicat que les persones poguessin accedir al seu comerç.

Al marge de l’afectació que les actuacions tenen per als veïns i comerciants de la zona, aquesta setmana passada es va produir un incident amb la rebentada d’una canonada que va obligar a tallar el subministrament d’aigua durant unes hores mentre es reparava l’avaria.