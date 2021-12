El principal grup de l’oposició a la capital berguedana, Junts per Berga, recrimina a l’equip de govern de la CUP i ERC que hagi renunciat a una subvenció de més de 80.000 euros per arreglar la plaça Sant Pere i la Torre de la Petita.

Concretament, es tracta d’una la línia d’ajuts per a l’execució d’obres de restauració o conservació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2020-2022 que ofereix el Departament de Cultura de la Generalitat.

La subvenció, destaca la formació, anava destinada a la restauració dels murs de la plaça de Sant Pere i a la restauració i consolidació dels murs del fossat de la Torre i del Fortí de la Serra de la Petita. Per la primera obra, l’import que oferia l’executiu català era de 49.117 euros, mentre que per a la segona actuació l’ajut era de 34.102 euros, de manera que la quantitat global era de 83.000 euros.

«Des de Junts per Berga denunciem, una vegada més, la improvisació i la manca de projecte de l’equip de govern, perquè ens ha portat a renunciar a uns recursos necessaris per la nostra ciutat», apunta la formació. El seu portaveu, Ferran Aymerich, remarca que «cal planificar perquè necessitem que l’ajuntament tingui projectes a executar i els faci realitat. Berga no pot perdre subvencions per la manca de lideratge i gestió de l’ajuntament i els berguedans no tenen cap culpa en aquest fet», emfatitza Aymerich.

La CUP ho titlla de demagògia

D’altra banda, el regidor d’Urbanisme, Aleix Serra, ha replicat els postconvergents a través de les xarxes socials acusant-los de fer demagògia i de tenir poc rigor. Serra atribueix la renuncia a que encara quedaven uns 220.000 euros per sufragar. «L’Ajuntament no té aquests diners a mà», ha assegurat l’edil cupaire.