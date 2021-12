La Fira del Joc i el Nadal va omplir d’infants i famílies el passeig de la Indústria de Berga aquest dilluns. El certamen va comptar amb una àmplia oferta de jocs de diferents tipologies en la seva novena edició, tot i que l’any passat es va traslladar a l’esfera virtual a causa de la covid-19.

Jocs de taula, jocs reciclats, jocs de mancala, els jocs de Tintín, l’Scrabble o l’escalèxtric van ser només algunes de les propostes de la mostra. A més, també hi va haver un espai dedicat al joc del Tirabol, inspirat en la Patum i creat per cinc joves berguedanes.

Els encarregats de dinamitzar les activitats van ser la companyia de Jocs l’Anònima -que ja compta amb un espai de jocs i activitats en altres fires de la ciutat- i la companyia osonenca Guixot de 8, que porta jocs originals de fabricació pròpia pels carrers i places de les poblacions que visita. En aquest sentit, predominaven especialment les propostes de jocs creades a partir de bicicletes velles. També hi havia una quinzena de botigues expositores de joguines de la comarca i de diferents punts de Catalunya.

D’altra banda, el certamen es va complementar amb més d’una desena de parades d’artesania i de productes relacionats amb les festes de Nadal, com ara xocolata, neules o torrons. També hi havia les figures del pessebre que durant aquestes dates no falten en la majoria de les llars, i articles de moda i elements de joieria.

El Vall, ple malgrat el fred

Tot l’espai del passeig de la Indústria i la plaça Viladomat es va omplir durant el matí de nens i nenes acompanyats dels seus pares - que en alguns casos s’afegien als jocs- però especialment atapeïts van estar en alguns instants els tres espais de les carpes. A la tarda, en canvi, amb les escasses hores de sol, l’afluència de persones va disminuir considerablement.

Tot i que el cel va acompanyar, les temperatures van ser força baixes al llarg de tota la jornada. De fet, al llarg del passeig es van instal·lar diverses estufes per amainar la sensació de fred que es feia especialment present en el moment de realitzar jocs de taula en els quals no s’està en moviment.

Fira consolidada

La regidora de Fires de l’Ajuntament de Berga, Roser Rifà, va destacar la bona resposta dels berguedans a la mostra i que ja és una fira consolidada a la ciutat. A més, va posar en valor que sigui dels pocs certàmens que es fa a Catalunya focalitzat exclusivament en la temàtica dels jocs. D’altra banda, Rifà va agrair a la companyia de Jocs l’Anònima la seva implicació amb la fira. «Amb ells tot és més fàcil», va assegurar l’edil.

L’Ajuntament de Berga ha destinat uns 5.000 euros a l’organització de la mostra, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.