A l’Església de Sant Joan de Berga, un home i una dona comencen a pronunciar unes lletres amb to greu i potent, amb les quals atrauen fàcilment l’atenció del públic, mentre es passejen pels passadissos de l’Església per dirigir-se a l’altar. D’aquesta forma va arrancar ahir el concert de cancons i músiques dels Països Catalans organitzat per la Berguedana de Folklore Total.

Les dues persones esmentades, Maria Antònia Pujol i Xavier Guitó -que forma part de l’Escola Municipal de Música de Puig-reig, estaven interpretant un cant d’albades valencianes, que va néixer al segle XIV i que avui és especialment present en festes de poblacions de l’interior de la província de València. Amb la presència d’uns 70 espectadors, Pujol -que hi pensava la veu- i Guitó -que durant el concert s’encarregava del piano tret de la primera interpretació d’albades- entonaven diverses músiques tradicionals catalanes com ara sardanes, les albades o cançons d’autor composades pels mateixos artistes, una de les quals va ser escrita pel cèlebre escriptor berguedà, mort fa pocs mesos, Jordi Cussà. La Berguedana de Folklore Total és una associació per a la recuperació, estudi i divulgació de músiques i danses tradicionals dels Països Catalans amb especial atenció a aquelles de la comarca del Berguedà. De fet, fa poques setmanes ja va promoure l’exhibició d’una setantena de danses tradicionals de la comarca- que també estan recopilades en un llibre. Algunes d’aquestes ja s’han perdut però d’altres es mantenen ben vives com ara els balls de cascavells de l’Ametlla de Merola i de Viver i Serrateix, el ballet d’adeu de Berga, el ball del moliner i la dansa de Falgars de la Pobla de Lillet, la Bolangera i el ball cerdà de Bagà i el ball de la coca d’Espinalbet. Els principals autors d’aquesta publicació, i membres de la mateixa associació, són Eloi Escútia, regidor de l’Ajuntament de Berga, i l’avianesa María del Agua Cortés.