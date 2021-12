La normalitat nadalenca anterior al covid-19 tornarà gairebé de forma total a Berga en aquestes festes. El consistori organitzarà una cavalcada de Reis com la del 2019, amb el recorregut habitual i amb la rebuda també tradicional a l'Ajuntament de Berga.

Ara bé, l'itinerari de les carrosses podria patir canvis d'última hora en funció de l'evolució de les obres a la Ronda Moreta. Habitualment, Ses Majestats deixen les carrosses a la Plaça de la Creu -ara tallada pels treballs, i arriben caminant fins al consistori pel carrer Major.

D'altra banda, la rebuda del patge reial es farà al convent de Sant Francesc, com ja es va fer en el cas dels reis l'any passat. En aquesta ocasió, però s'emmarcarà en un recinte nadalenc que l'espai acollirà els dies 27,28 i 29 de desembre.

Els nens i nenes, acompanyats de les seves famílies, podran donar les cartes al patge el dilluns 27, tant al matí com a la tarda, i simultaniàment també podran gaudir de d'altres activitats com lectura de contes, tallers, l'exposició de pessebres, etc. Per accedir al recinte, tant els fills com els seus acompanyants s'hauran d'inscriure a través de la plataforma Ticketara.

A més, es repetirà la iniciativa de l'últim any del patge virtual. La regidora de Festes, Roser Valverde, ha assegurat que va tenir molt bona acollida.

A banda, enguany es recupera la festa de Cap d'Any al Pavelló Municipal. Serà necessari, això sí, que els assistents disposin del passaport covid.

El pressupost global d'aquestes tres activitats és d'uns 30.000 euros aproximadament, el mateix que en edicions passades.